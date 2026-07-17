Велислава Петрова за Украйна: Не е поеман ангажимент за участие в Коалицията на желаещите

Такъв тип декларации не се подписват, а се приемат постоянно, позицията на България остава една и съща - защитаваме своя интерес, но не пречим на своите съюзници и партньори да защитават своя. Не е поеман никакъв ангажимент за участие на България в Коалицията на желаещите.

Това подчерта в парламентарните кулоари външният министър Велислава Петрова, която дойде в Народното събрание за участие в парламентарния контрол. Преди това обаче тя се спря при журналистите, за да обясни ситуацията с посещението й в Киев преди дни и последвалия скандал покрай декларация, обявена от украинската страна.

Документът де факто дава зелена светлина за военна и финансова подкрепа за Украйна. Министърката бе в Киев за Срещата на върха „Украйна - Югоизточна Европа". Ден преди това обаче премиерът Румен Радев заяви от Париж, че България няма да участва в Коалицията на желаещите. Това е неформална група, която трябва да координира военната подкрепа за Украйна и да планира гаранции за сигурността ѝ след евентуално прекратяване на войната. По-рано днес, отново от НС, Радев подчерта, че министърката е отишла в Киев за националния празник, както и да води преговори за енергийно и икономическо сътрудничество.

Петрова подчерта, че декларации от такъв тип се приемат постоянно на различен тип формати. Скандалът тя нарече "буря в чаша вода".

"В понеделник ясно показахме, че България може да защитава своя национален интерес и въпреки това да не бъде изолирана, а напротив - нашите резерви да бъдат взети предвид", каза министърката. Тя подчерта, че за първи път от "доста дълго време" България се бори за своя национален интерес, а не "да следва сляпо инструкции на други посолства". И е крайно време да приемем, че това ще бъде вече така оттук нататък, подчерта тя.

Външният министър подчерта, че на форума не е водена дискусия за декларация.

"Фокус на дискусията бе какви са начините в настоящия момент да бъде подпомогната Украйна. Различните държави могат да помогнат по различен начин. От България смятаме, че може да помогнем в енергийната сфера, което е взаимно изгодно", каза тя. И повтори информацията, която по-рано даде и премиерът - водени са разговори и с "Нафтогаз".

И настоя - след като декларацията не е ангажираща, "това не е проблем за нас".

"За пореден път чуваме, че България е в някаква изолация. По никакъв начин не е така", категорична бе Петрова. И добави - има страни, които подкрепят Коалицията на желаещите, но блокират санкционния пакет срещу Русия.