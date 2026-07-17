Револверът на Радев от Ердоган отива в Музея на МВР

Револверът, който Румен Радев е получил като подарък от турския президент Реджеп Ердоган, ще бъде изложен в Музея на МВР.

Това заяви премиерът Румен Радев по време на парламентарния контрол на въпрос от Христо Гаджев от ГЕРБ.

Турският президент Реджеп Ердоган подари на лидерите от НАТО истински пистолет с патрони за спомен от 36-ата среща на пакта в Анкара миналата седмица. Револверът от марката "Сарсълмаз SR 38" бе гравиран и с името на новия си собственик. Оръжието е било поднесено в специално куфарче и съпроводено с картичка, на която пише: "С комплимент от президента на Република Турция". Освен това към него има и комплект за почистване. Такъв револвер получи и премиерът Румен Радев.

Пистолетите са в специални куфарчета и бяха гравирани с имената на новите си собственици. СНИМКА: РОЙТЕРС

Радев сега обясни, че оръжието е внесено в България, съгласно митническите разпоредби, като са издадени всички разрешителни.

"Съгласно Закона за противодействие на корупцията този пистолет не попада в обхвата за деклариране, но съгласно етичен кодекс, такъв тип подаръци трябва да бъдат собственост на ведомството, чийто представител го е получил - в случая Министерския съвет", обясни Радев. Оказало се е обаче, че пистолетът не може да бъде съхраняван в складовете на МС без да бъде утилизиран.

"Моето желание обаче беше да не се нарушава неговата автентичност, потърсихме къде може да бъде изложен без да се нарушават функциите му. Единственото място е музеят на МВР и пистолетът е предоставен безвъзмездно в този музей", каза още Радев.