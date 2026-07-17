Иззеха над 300 000 цигари без бандерол при полицейска спецоперация в София

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Голямо количество незаконни акцизни стоки е иззето при специализирана полицейска операция на служители от отдел „Икономическа полиция" при СДВР, проведена по предварително получена оперативна информация.

При извършените процесуално-следствени действия на адрес в София полицаите са открили и иззели 300 140 къса цигари без български акцизен бандерол. По данни на СДВР количеството е сред значителните, установявани при подобен вид престъпления.

От полицията посочват, че с успешната операция е предотвратено разпространението на безакцизните цигари на нелегалния пазар, както и нанасянето на значителни щети на държавния бюджет.

По случая за срок до 24 часа е задържан 39-годишен мъж. Образувано е досъдебно производство, а работата по документирането на случая продължава под надзора на прокуратурата.