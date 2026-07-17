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Бургазлия открадна два телефона в Пловдив, мъж от Варна задигна тръби и пари в Карлово

24 часа Пловдив онлайн

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Полиция

Има предишни провинения, проверяват дали не е отговорен и за други посегателства

Криминално проявен и осъждан бургазлия е задържан за кражби в центъра на Пловдив, съобщиха от полицията.

Според предварителната информация 50-годишният мъж е задигнал два мобилни телефона, на 30 юни и на 13 юли, от посетител в заведение на ул. "Отец Паисий" и пешеходка на ул. "Райко Даскалов". Разследването на сигналите е предприето от служители на две районни управления - Второ и Четвърто. При залавянето му извършителят направил самопризнания. Служителите на реда установяват дали не е отговорен и за други подобни престъпления.

Междувременно друг гастролиращ извършител на серия кражби е разкрит от служителите на реда в Карлово. 35-годишният варненец е заподозрян, че в началото на месеца демонтирал медни тръби от климатици на два частни адреса в подбалканския град. Във вторник пък откраднал парична сума от сергия на общински пазар.

Предстои материалите от проверките да бъдат внесени в прокуратурата.

Полиция

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