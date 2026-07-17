4 камиона спрени от движение, 68 шофьори глобени за различни нарушения

Санкционираха и 280 души с тротинетки

4 камиона са били спрени от движение в София заради тежки нарушения като износени гуми. Това съобщи зам.-шефът на отдел "Пътна полиция" в СДВР комисар Мартин Цурински. Той посочи, че акцията, разпоредена от шефа на столичната полиция Николай Пелтеков и главния секретар на МВР Любомир Николов тече от 13 юли.

По време на акцията се следи за износени гуми, спазване на времето за почивка, дали шофьорите карат пияни или дрогирани. Целта е да има превантивен ефект и да окаже влияние на водачите, посочи Цурински.

Обясни, че от 154 проверки има съставени 10 акта и 58 фиша. Даде пример с шофьора, спрян на 14 юли на бул. "Ботевградско шосе". Оказало се, че няма книжка заради отнети всички точки. За целия си стаж зад волана той имал 37 акта и 98 фиша. На същия булевард пък друг шофьор на камион бил хванат да кара с 0,67 промила алкохол. Сред другите нарушения са говорене по телефон и неслагане на колан.

Четирите спрени от движение камиона имали технически неизправности. За да бъдат пуснати отново в движение, те трябва да минат през пункт на КАТ. Там ще се удостовери, че вече са изрядни за движение по пътя.

280 души, каращи електрически тротинетки, също са глобени, посочи Цурински. Обясни, че глобите са за движение извън регламентираните места, без каска, както и возене на още един човек, което е забранено. В случаите, когато на тротинетките били двама, и пътниците са глобени.

Акцията срещу камионите е част от акцията на МВР за повече контрол над тежкотоварния трафик. Тя бе разпоредена от главния секретар на ведомството Любомир Николов. Причината бяха няколко тежки катастрофи, сред които такива, при които камиони пробиха мантинелите на АМ "Тракия" и АМ "Струма". По пътя за Бургас например камион уби трима души, след като навлезе в насрещното. Сред загиналите бяха две момчета на по 9 години.