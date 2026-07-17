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Милошев за новата шефка на НДК: избрал я по професионални качества, а не със семейни връзки

Павлета Давидова

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Шефът на парламентарната група на "Прогресивна България" се ръкува с министъра на културата Евтим Милошев Снимка: Велислав Николов

Мандатът на новия управителен съвет е до 6 месеца и провеждането на конкурс, увери министърът на културата

Министърът на културата Евтим Милошев защити назначението на Ия Петкова за директор на НДК по време на днешния парламентарен контрол. Тя е съпруга на зам.-шефа на парламента Иван Ангелов от "Прогресивна България" и се озова на поста след като властта смени изцяло ръководството на НДК.

На втори юли бе освободен целият Съвет на директорите. "До мен достигаха много сигнали за нарушения и порочни практики, но Министерството на културата не е разследващ орган. Затова назначих проверки на Инспектората и поисках вътрешен одит. Резултатите от одита предстои да излязат. Тези на Инспектората обаче излязоха. На тяхна база, считано от 24 юни, освободих като член на съвета на директорите и прекратих договора на Адриана Татарова за управление на дружеството", обяви седмица преди това Милошев, освобождавайки предходната шефка. 

Днес министърът бе категоричен, че новият изпълнителен директор притежава нужните професионални и морални качества като напомни, че между 2015 и 2020 г. е е ръководила направление „Стратегическо развитие" в НДК.

"Към момента на назначаването на доц. Петкова не са установени законови пречки. Обстоятелства като семейни и политически отношения не бива да поставят автоматично под съмнение доказан опит и професионализъм. В същото време подобни обстоятелства изискват още по-голяма прецизност и прозрачност в работата. Това са моите очаквания към работата на доц. Петкова", каза Милошев. А думите му дойдоха след като Ангел Янчев от "Възраждане" намеси и миналото на баща й като кмет на Пловдив и "червен" функционер.

"Подборът следва логичния принцип да има представители от сферата на културата, от Министерство на културата, както и хора с административен юридически опит. Мандатът на всички новоизбрани членове на УС е до провеждането на конкурс и за не повече от 6 месеца", подчерта Милошев.

Той добави, че критериите на МК при подбора на ново временно ръководство е станало след редица срещи с бивши служители на Двореца, като целта била в новото ръководство да има професионалисти и резултатите от работата им да са свързани с положителното развитие на НДК.

Нейният избор ще допринесе за развитието на НДК в рамките на законовия срок до избор на постоянен съвет на директорите, увери Милошев.                                                                                                          

Шефът на парламентарната група на "Прогресивна България" се ръкува с министъра на културата Евтим Милошев

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