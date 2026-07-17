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Хванаха жена от село Ивански, платила дълг с фалшиви 100 евро

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Банкнота от 100 евро. Снимка: Архив

Задържаха 21-годишна жена от шуменското село Ивански, прокарала в обращение неистинска банкнота с номинал 100 евро, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

С банкнота жената е разплатила дълг, който имала към местен жител. Той е установил, че банкнотата е неистинска, след което е подал сигнал до полицията.

Жената е арестувана за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

От Областната дирекция на МВР информираха на заседание на Областния координационен център, че от началото на годината са постъпили три сигнала за фалшиви пари, по които се работи. Първият случай е от Нови пазар, където при отчитане на дневен фирмен оборот е констатиран проблем в една банкнота. Вторият сигнал е от търговски обект в Шумен, в който е прокарана в обращение неистинска банкнота от 20 евро, а третият случай е от населено място в община Шумен, където неизвестен се е разплатил със 100 евро с надпис реквизит, припомня БТА.

/МК/

Банкнота от 100 евро. Снимка: Архив

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