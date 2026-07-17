Бойко Рашков опровергава Радев: Пламен Тончев не е разследвал чувалите от магистрали

Абсолютна лъжа е, че ДАНС под ръководството на Пламен Дончев е участвала като институция в разследването на строителството на някои лотове от магистрала "Хемус".

С тези думи бившият вътрешен министър и настоящ депутат от ПП Бойко Рашков де факто атакува тезата на премиера Румен Радев, който по-рано днес похвали Тончев, че е спрял "прикриването" на скандала за чувалите с пари от магистралното строителство.

Рашков отрича ДАНС да е помагала на МВР в разследването от 2021 г. "След като разбрахме от премиера Румен Радев за една външнополитическа шизофрения за Киевската декларация, сега чуваме за политическа амнезия от страна на министър-председателя", добави още депутатът.

Той се обяви категорично срещу завръщането на Тончев начело на ДАНС. Бившият председател на агенцията е номинацията на "Прогресивна България" за нов шеф по-малко от година след като ГЕРБ го предложиха за председател на т.нар. комисия по досиетата.

"Този човек е крайно неподходящ за заемане на длъжността председател на ДАНС. Не се изненадвам, че премиерът отново предлага Тончев в стила "Борислав Сарафов" - многократни мандати, многократни удължавания и многократно престояване на една длъжност, без да има обществена ползва от това", възмути се Рашков. Той разкритикува Тончев, че не е реагирал по важни казуси като незаконното строителство във варненската местност "Баба алино", въпреки че по казуса са били информирани както Румен Радев, като президент тогава, така и Росен Желязков като министър-председател.