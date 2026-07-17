С близо 33 на сто намалели тежките катастрофи в Шуменско за 6 месеца

През първите шест месеца на годината в Шуменско са регистрирани общо 322 пътнотранспортни произшествия, спрямо 313 инцидента за същия период на 2025 година, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Тежките пътни произшествия с пострадали намаляват от 61 на 41, с близо 33 на сто. Загинал е един човек, в сравнение с трима през миналата година, а ранените са 52-ма, което е спад с близо 28 процента.

В областния град и пътищата в общината са настъпили две трети от всички пътни произшествия в региона – общо 215, от които 26 тежки.

Анализът на МВР показва, че всички 41 тежки катастрофи са настъпили по вина на шофьорите. Водещата причина остава движението с несъобразена скорост, предизвикало 88 катастрофи с един загинал и 17 ранени. Втората най-честа причина за пътните инциденти е отнемането на предимство, което е довело до 20 тежки произшествия, като в 14 от случаите е отнето предимството на пешеходец.

Статистиката па полицията в Шумен показва още, че най-рискови са инцидентите в населените места, където са станали 28 от тежките катастрофи. Най-много тежки произшествия са регистрирани през светлата част на денонощието, при ясно време и суха пътна настилка, а най-критичният ден от седмицата е бил четвъртък.

По отношение на административния контрол, през първото полугодие на 2026 г. контролните органи са установили общо 36 514 нарушения. Съставени са 2447 акта, наложени са 17 100 глоби с фиш и са издадени 16 373 електронни фиша. Отчита се и засилен контрол над шофьорите, употребили алкохол в границите до 1,2 промила, както и сериозен ръст от над 90 на сто при санкционираните пешеходци-нарушители. Почти трикратно са се увеличили и глобите за технически неизправни автомобили.

Полицията в Шумен ще продължи ежедневно да пренасочва екипите си към рисковите участъци, да използва пълния капацитет от технически средства за контрол на скоростта и да осъществява специализирани операции, с акцент върху малките населени места, неправоспособните водачи и шофирането след употреба на алкохол и наркотици, допълниха от пресцентъра на полицията в Шумен, пише БТА.