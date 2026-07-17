Здравна шефка от Пловдив на мегафорум: Детските кухни да са безплатни

Това е услуга, насочена към децата, а не към социалния статус на техните родители, обоснова се д-р Лилия Недева

Детските кухни обезателно трябва да станат безплатни. Това призова д-р Лилия Недева, шеф на дирекция "Здравеопазване" в пловдивската община, на голям форум в Хисаря. Там се проведе IX-та Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от местните управи, организирана от Националното сдружение на общините в Република България.

"След като държавата направи безплатни детските ясли и градини, следващата логична стъпка е млечните кухни също да станат безплатни за всички деца. Това е услуга, насочена към децата, а не към социалния статус на техните родители. Всяко дете трябва да има равен достъп до качествено хранене още в най-ранна възраст", посочи д-р Недева.

Тя и Веселина Ботева, шеф на социалната дирекция в Пловдив, взеха участие във форума. На него двете за пореден път затвърдиха активната роля на Община Пловдив в разработването на политики и инициативи, насочени към подобряване качеството на социалните и здравните услуги, както и към търсенето на устойчиви решения по значими обществени проблеми. Мегафорумът се проведе от 15 до 17 юли в Хисаря, организиран от Националното сдружение на общините в България.

В рамките на срещата бяха проведени дискусионни панели, посветени на развитието на социалните услуги, общинското здравеопазване, социалните програми за осигуряване на храна, интегрираните здравно-социални услуги, грижата за уязвимите групи, междуинституционалното сътрудничество и предизвикателствата пред общините при предоставянето на качествени услуги.

Особен интерес предизвика дискусионният панел, посветен на проблемите, свързани с употребата на наркотични вещества сред деца и непълнолетни, модериран от директора на дирекция „Социална политика" на Община Пловдив Веселина Ботева. В рамките на професионалния дебат бяха представени добри практики, анализирани бяха съществуващите механизми за превенция и бяха обсъдени сериозните дефицити в системата за лечение и последваща грижа.

По време на дискусията беше отчетено, че общинските социални и здравни структури изпълняват своите функции в областта на превенцията, ранното идентифициране на риска, консултирането, работата със семействата и насочването към специализирани услуги. Общото мнение на участниците беше, че при тежките случаи възможностите на общините практически се изчерпват, когато детето има нужда от продължително лечение в защитена терапевтична среда.

Експертите поставиха акцент върху необходимостта от създаването на специализирани държавни или общински терапевтични центрове от резидентен тип за деца и непълнолетни със зависимости. Подобни структури биха позволили децата временно да бъдат изведени от рисковата среда, която в отделни случаи може да бъде и семейната, да преминат комплексно лечение с участието на лекари, психолози, социални работници и педагози, а след приключване на терапията да бъдат успешно реинтегрирани в обществото. Според участниците именно липсата на подобни специализирани центрове е една от най-сериозните празноти в системата за работа с деца със зависимости.

В рамките на дискусията, посветена на социалните програми за осигуряване на храна, директорът на дирекция „Здравеопазване" д-р Лилия Недева отправи предложение за разширяване на държавната подкрепа към младите семейства чрез въвеждането на безплатно ползване на детските кухни за всички деца.

Националното сдружение на общините се ангажира да организира съвместна среща със социалното и здравното министерство, на която да се обсъдят бъдещи финансови стандарти.