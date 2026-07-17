Напрежение при акция срещу берачи на боровинки в "Централен Балкан", викнаха полиция

Около 160 килограма нелегално опоскани боровинки в Национален парк "Централен Балкан" прибраха при акция. По време на проверката на терен е възникнало напрежение, поради което е потърсено съдействие от служители на Районното управление на МВР в Троян, съобщават от дирекцията на парка.

Нерегламентирано навлизане на джипове, коли и бусове в територията на „Централен Балкан" и събиране на боровинки без необходимото разрешително са засечени чрез системата за видеонаблюдение на парка. По разпореждане на директора на Национален парк „Централен Балкан" Георги Кръстев са сформирани екипи на Паркова охрана – Калофер, Карлово и Стоките, с участието и на звено „Подвижна паркова охрана".

При проведената акция проверяващите са установили хора, които събират боровинки за стопански нужди без издадено разрешително. На място са открити около 160 килограма плодове, като значителна част от количеството все още не е достигнала необходимата зрялост.

За установените нарушения са съставени 10 акта за нерегламентирано навлизане на моторни превозни средства в границите на Национален парк „Централен Балкан", както и актове за незаконно събиране на боровинки. Събраната продукция е иззета по установения ред и с полиция.

От администрацията на Национален парк „Централен Балкан" призовават всички посетители и ползватели на природните ресурси да спазват установения ред и правилата за опазване на защитената територия, за да бъде съхранено природното богатство на Централен Балкан.

От 20 юли (понеделник) започва кампанията за прием на заявления за издаване на разрешителни за събиране на боровинки за стопански нужди в районите „Беклемето" и „Скока", допълват от парковата дирекция, цитирани от БТА.