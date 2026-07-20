С предмет "Дезинфекция, дезинсекция и дератизация в Сигурни зони в РПЦ гр. София и РПЦ гр. Харманли“ по проект BG65AMPR001-1.003-0002-C01 „Създаване на алтернативни социални услуги за непридружени деца - бежанци в България“ договор №812108-31/20.06.2025г., финансиран от Програма на България по ФУМИ 2021 – 2027 г. с финансовата подкрепа от ЕС и бюджета на Република България
Документацията за участие в процедурата е достъпна на:
- Интернет страницата на ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/
- Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове https://eufunds.bg/bg
- Интернет страницата на Международна организация по миграция в България https://bulgaria.iom.int/do-business-us-procurement
- https://www.ungm.org/public/notice - United Nations Market Place
- https://www.iom.int/procurement-opportunities - Интернет страницата на международна организация по миграция
Офертите на заинтересованите лица се подават до 23 59 ч на 03.08.2026 г. чрез интернет страницата на ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/
Разглеждането на офертите ще се извърши от 10 00 ч. на 05.08.2026 г. в офиса на Международна организация по миграция