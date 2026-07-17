Конституционният съд образува дело за разпределението на квотите в ЦИК

Има ли противоконституционност при определяне на квотите в Централната избирателна комисия (ЦИК) ще установява КС. Образувано е дело по искането на 49-ма народни представители от 52-рия парламент. Докладчик по делото е съдия Янаки Стоилов, съобщиха от съда.

Някои парламентарни групи изразиха несъгласие с процедурата още по време на представянето на номинациите за членове на ЦИК през юни, пред държавния глава Илияна Йотова на консултации в президентската институция.

Божидар Божанов, от „Демократична България" заяви, че ако няма да има промяна в указа за правилата за избор на членове на ЦИК, единственият им ход е да го оспорят пред Конституционния съд, търсейки подкрепа и от останалите парламентарни групи.

Прилагаме Изборния кодекс, както е приет, коментира тогава президентът Илияна Йотова. Когато започнахме работа по правилата, работихме по текстовете на закона, такъв какъвто е гласуван. Законът не е предположил партия с абсолютно мнозинство, добави тя. Държавният глава коментира още, че да отнесат въпроса към Конституционния съд е право на народните представители.

От „Възраждане" също заявиха, че ще търсят подкрепа от народните представители за оспорване на указа на президента за състав на ЦИК пред Конституционния съд.