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Конституционният съд образува дело за разпределението на квотите в ЦИК

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Конституционен съд СНИМКА: Архив

Има ли противоконституционност при определяне на квотите в Централната избирателна комисия (ЦИК) ще установява КС. Образувано е дело по искането на 49-ма народни представители от 52-рия парламент. Докладчик по делото е съдия Янаки Стоилов, съобщиха от съда.

Някои парламентарни групи изразиха несъгласие с процедурата още по време на представянето на номинациите за членове на ЦИК през юни, пред държавния глава Илияна Йотова на консултации в президентската институция.

Божидар Божанов, от „Демократична България" заяви, че ако няма да има промяна в указа за правилата за избор на членове на ЦИК, единственият им ход е да го оспорят пред Конституционния съд, търсейки подкрепа и от останалите парламентарни групи.

Прилагаме Изборния кодекс, както е приет, коментира тогава президентът Илияна Йотова. Когато започнахме работа по правилата, работихме по текстовете на закона, такъв какъвто е гласуван. Законът не е предположил партия с абсолютно мнозинство, добави тя. Държавният глава коментира още, че да отнесат въпроса към Конституционния съд е право на народните представители.

От „Възраждане" също заявиха, че ще търсят подкрепа от народните представители за оспорване на указа на президента за състав на ЦИК пред Конституционния съд.

Конституционен съд СНИМКА: Архив

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