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Илияна Йотова: Няма никакви противоречия в позицията на правителството за Украйна

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Илияна Йотова СНИМКА: Велислав Николов

"Според мен няма никакви противоречия в позицията на правителството за Украйна. С моя богат опит с документи във външната политика многократно съм се сблъсквала с такива декларации. При тях нито има дискусии, нито гласуване, нито се слагат подписи", това каза президентът Илияна Йотова от Бургас, където е за националното военноморско учение с международно участие „Бриз 2026".

През последните дни има спекулация сложила ли е външната министърка Велислава Петрова подпис под декларация, която де факто дава зелена светлина за военна и финансова подкрепа за Украйна. Тя бе в Киев за Срещата на върха „Украйна - Югоизточна Европа". Ден преди това обаче премиерът Румен Радев заяви от Париж, че България няма да участва в Коалицията на желаещите. Това е неформална група, която трябва да координира военната подкрепа за Украйна и да планира гаранции за сигурността ѝ след евентуално прекратяване на войната.

Най-точната позиция на България беше изявена от министър-председателят Румен Радев на няколко големи световни форума, добави Илияна Йотова.

Илияна Йотова СНИМКА: Велислав Николов

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