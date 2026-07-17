Община Несебър отчете стабилно изпълнение на бюджета за 2025 г.

Община Несебър отчита стабилно изпълнение на бюджета към 31 декември 2025 г., като през отчетния период са събрани собствени приходи в размер на 81,9 млн. лв. Основен дял заемат постъпленията от местни данъци, общински такси, концесии, продажба на общинско имущество и административни услуги. От централния бюджет и по различни национални и европейски програми в общината са постъпили средства за финансиране на държавни дейности, образование, социални услуги, инфраструктурни проекти и опазване на околната среда.

Общите разходи за издръжката на общинската администрация, общинските звена и предоставяните обществени услуги възлизат на 129,8 млн. лв., а капиталовата програма е изпълнена в размер на 21,3 млн. лв., като средствата са насочени към подобряване на образователната, социалната и техническата инфраструктура в общината.

И през 2025 година Община Несебър продължи последователната си социална политика. Осигурено бе изплащането на еднократни помощи в размер до три минимални работни заплати на социално слаби жители на общината, както и финансова подкрепа от 2 000 лв. при раждане на дете. За тези мерки през годината са изразходвани 978 744 лв.

За социални грижи и услуги са предоставени близо 5,9 млн. лв. Домашният социален патронаж е обслужвал над 400 потребители от населените места в общината, а Центърът за социална рехабилитация и интеграция е предоставял подкрепа на 40 деца. Продължава дейността и на останалите социални услуги, включително Центъра за обществена подкрепа и Дневния център за пълнолетни лица с увреждания.

Значителен ресурс е насочен и към образованието – 33,7 млн. лв., както и към здравеопазването – 1,66 млн. лв., с които се осигурява дейността на детските ясли, училищните здравни кабинети, медицинските специалисти и общинските здравни услуги.

Община Несебър продължи да подкрепя и културния живот, като предостави 924 хил. лв. субсидии на читалищата и финансиране за дейността на Общинската школа по изкуствата.

Финансовите резултати към края на 2025 година показват устойчиво изпълнение на бюджета и осигуряване на необходимите средства за качествени обществени услуги, социална подкрепа, образование, здравеопазване и инвестиции в развитието на общината.