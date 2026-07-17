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Хванаха двама грузинци с 20 нелегални пистолета на "Капитан Андреево"

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Задържаните оръжия СНИМКА: Гранична полиция

Гранични полицаи задържаха на ГКПП „Капитан Андреево" двама грузинци, опитали да пренесат през границата 20 бойни пистолета. 

Случаят е от 15 юли, когато на пункта пристигнал за влизане в България автобус с турска регистрация, превозващ пътници от Турция за Полша. Служители на „Гранична полиция" селектирали автобуса за проверка. Преди паспортния контрол двама грузинци изоставили две кожени раници в кош за боклук, намиращ се до входа на автобусния терминал. Граничните полицаи незабавно ги задържали, а в раниците открили 20 бойни пистолета, съобщават от полицията. 

СНИМКА: Гранична полиция
СНИМКА: Гранична полиция

При проверка на автобуса, извършена съвместно с митнически служители, е установено наличие на тайник със значителни размери, който в момента на проверката е бил празен. За открития тайник е наложена принудителна административна мярка за временно спиране от движение на превозното средство и е отнето свидетелството за регистрация и регистрационните номера.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ полицай от „Гранична полиция" под надзора на Окръжна прокуратура- Хасково. Двамата грузински граждани са привлечени в качеството на обвиняеми за контрабанда на огнестрелно оръжие.

Задържаните оръжия СНИМКА: Гранична полиция
СНИМКА: Гранична полиция

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