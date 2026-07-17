ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Семеен бизнес - сестрата на хванат с фентанил вдиг...

Времето София 32° / 32°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23239229 www.24chasa.bg

ДБ настояват за спешен КСНС

3232
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Съпредседателите на "Да, България" Божидар Божанов и Ивайло Мирчев Снимка: Велислав Николов

За спешно свикване на Консултативен съвет за национална сигурност от президента Илияна Йотова настояха на брифинг в парламента от "Демократична България".

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов напомни, че държавният глава е длъжен да свиква заседание на КСНС "сравнително често", а това не се е случвало много отдавна.

"Последното заседание на КСНС беше за вейповете, а в целия свят бушуват кризи. Една причина да бъде свикан КСНС, която е свързана с националната сигурност, е назначението на Пламен Тончев за председател на ДАНС. Вчера Пламен Тончев отрече върху него да има натиск, когато освободи поста председател на ДАНС, само че днес премиерът Радев каза, че е имало такъв. И тук въпросът е имало ли е, или е нямало натиск? И този натиск на какво се основава", питат от ДБ.

Божанов повтори, че не подкрепят кандидатурата на Пламен Тончев за председател на ДАНС. Той е номинацията на "Прогресивна България". На комисия вчера отрече да му е оказван натиск, но днес в парламента министър-председателят многозначително каза: Аз знам някои неща, които той явно не иска да споделя. 

"Не подкрепяме кандидатурата на Пламен Тончев и това сме го казвали и преди. Притеснени сме обаче как се назначават шефове на служби, върху които може да бъде оказван натиск върху едно или друго действие", каза Божанов.

Като мотиви за свикването на КСНС от ДБ посочват двойствената външна политика, стратегическите лъкатушения, плановете за дългосрочни чуждестранни енергийни инвестиции, всяването на страх за тактически ядрени удари и натиска върху председателя на ДАНС.

Според Атанас Атанасов от ДСБ Радев се опитва да имитира Цар Борис III, който навремето е казвал "винаги с Германия, но никога с Русия". Сега премиерът се опита да имитира бившия монарх с думите "винаги с Европа, но никога с Русия", заяви той, визирайки позицията на Радев срещу включването на руския патриарх от поредната порция санкции срещу Москва.

Съпредседателите на "Да, България" Божидар Божанов и Ивайло Мирчев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

България днес

Последно от

Хай Клуб

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание