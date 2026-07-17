ДБ настояват за спешен КСНС

За спешно свикване на Консултативен съвет за национална сигурност от президента Илияна Йотова настояха на брифинг в парламента от "Демократична България".

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов напомни, че държавният глава е длъжен да свиква заседание на КСНС "сравнително често", а това не се е случвало много отдавна.

"Последното заседание на КСНС беше за вейповете, а в целия свят бушуват кризи. Една причина да бъде свикан КСНС, която е свързана с националната сигурност, е назначението на Пламен Тончев за председател на ДАНС. Вчера Пламен Тончев отрече върху него да има натиск, когато освободи поста председател на ДАНС, само че днес премиерът Радев каза, че е имало такъв. И тук въпросът е имало ли е, или е нямало натиск? И този натиск на какво се основава", питат от ДБ.

Божанов повтори, че не подкрепят кандидатурата на Пламен Тончев за председател на ДАНС. Той е номинацията на "Прогресивна България". На комисия вчера отрече да му е оказван натиск, но днес в парламента министър-председателят многозначително каза: Аз знам някои неща, които той явно не иска да споделя.

"Не подкрепяме кандидатурата на Пламен Тончев и това сме го казвали и преди. Притеснени сме обаче как се назначават шефове на служби, върху които може да бъде оказван натиск върху едно или друго действие", каза Божанов.

Като мотиви за свикването на КСНС от ДБ посочват двойствената външна политика, стратегическите лъкатушения, плановете за дългосрочни чуждестранни енергийни инвестиции, всяването на страх за тактически ядрени удари и натиска върху председателя на ДАНС.

Според Атанас Атанасов от ДСБ Радев се опитва да имитира Цар Борис III, който навремето е казвал "винаги с Германия, но никога с Русия". Сега премиерът се опита да имитира бившия монарх с думите "винаги с Европа, но никога с Русия", заяви той, визирайки позицията на Радев срещу включването на руския патриарх от поредната порция санкции срещу Москва.