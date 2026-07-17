С военни ритуали и общоградски чествания отбелязват 189 години от рождението на Левски

189-ата годишнина от рождението на Апостола на свободата Васил Левски ще бъде отбелязана с военни ритуали и общоградски прояви в цялата страна на 17 и 18 юли 2026 г. В честванията ще участват представителни военни подразделения от Сухопътните войски, Военновъздушните сили (ВВС), Военноморските сили (ВМС), Съвместното командване на специалните операции (СКСО), Командването за логистична поддръжка (КЛП), Националната гвардейска част (НГЧ), както и курсанти от Националния военен университет „Васил Левски" – Велико Търново, съобщиха от министерство на отбраната.

Кулминацията на честванията традиционно ще бъде в Карлово – родния град на Апостола, който на 18 юли отбелязва и своя празник. През целия ден в града ще се провежда празнична програма, а от 20.00 часа на площад „Васил Левски" ще започне тържественият митинг-заря. В него ще участват военнослужещи от 61-ва Стрямска механизирана бригада и военен духов оркестър от Сухопътните войски.

В София на 18 юли от 11.00 часа пред паметника на Васил Левски в Борисовата градина ще се проведе военен ритуал от представително формирование на Националната гвардейска част. Събитието е част от тържественото честване на годишнината от рождението на Апостола.

В Пловдив церемонията ще се състои от 10.00 часа пред паметника на Васил Левски на централната алея на Бунарджика. В нея ще участват представителни военни формирования от ВВС и СКСО, военен духов оркестър, венценосци, представители на местната власт, Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, както и други родолюбиви организации.

В Ловеч годишнината ще бъде отбелязана с възпоменателна церемония и военен ритуал с участието на военнослужещи от Командването за логистична поддръжка. Проявата ще започне в 19.00 часа пред паметника на Апостола, а преди това в храм „Успение Богородично" ще бъде отслужена панихида.

Военнослужещи от КЛП ще участват и в честването пред бюст-паметника на Васил Левски в Община Костенец на 18 юли от 17.30 часа.

Във Варна отбелязването ще започне в 10.00 часа пред паметника на Васил Левски в Морската градина. Програмата включва тържествено полагане на венци и цветя, военен ритуал и молебен в памет на националния герой. Организатори са Община Варна със съдействието на Военноморските сили и Варненската и Великопреславска света митрополия.

В Бургас Община Бургас организира тържествен ритуал по отдаване на военни почести и поднасяне на венци и цветя пред паметника на Васил Левски в Приморски парк. Събитието ще започне от 11.00 часа и ще бъде с участието на Военноморските сили.

Представителни военни формирования от Сухопътните войски ще се включат и в честванията в Сливен, Стара Загора, Хасково, Плевен, Асеновград, Благоевград и Горна Оряховица на 17 и 18 юли.

На 17 юли ще се проведат тържествени прояви във Велико Търново и Търговище. Във Велико Търново участие ще вземат курсанти от Националния военен университет „Васил Левски", а в Търговище представителна част от университета ще участва в откриването на паметник на Васил Левски.

С военни почести, венци, цветя и възпоменателни церемонии България ще почете паметта на Апостола на свободата и неговия принос за националното освобождение.