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Задържаха босове на "Галатасарай" и "Бешикташ" за нелегални залагания и уредени мачове

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Арести за черно тото и уредени мачове в Турция СНИМКА: Pixabay

 Вицепрезидентът на спортния клуб "Галатасарай" Маруф Гюнеш и висши ръководни кадри на спортния клуб "Бешикташ" са задържани от полицията, в рамките на разследване за нелегални залагания и манипулиране на мачове. Задържани са с още 17 души, свързани с професионални футболни клубове от страната. Новината съобщи сайтът „Тюркийе тудей", предаде БТА.

Днес турската прокуратура е издала заповеди за задържане на общо 19 заподозрени в рамките на мащабните разследвания за незаконни залози във футболните среди в Турция. Заради черно тото в края на миналата година Турската футболна федерация (ТФФ) отстрани 149 съдии и помощник-съдии и наложи дисциплинарни мерки на над 1000 играчи. Към момента двама от заподозрените, за които са издадени заповеди за арест, продължават да се издирват.

Сред задържаните при днешната акция са още членовете на управителния съвет на спортния клуб "Бешикташ" Толга Киргиз, Керем Гюрел и Ахмет Акчелик, както и представители на турските спортни клубове "Болуспор", "Ерзурумспор", "Генчлербирлиги", "Карамaн", "Адана Демирспор", "Аданаспор", " Алтай", "Алтънорду", "Балъкесирспор" и "Бандърмаспор".

Арести за черно тото и уредени мачове в Турция СНИМКА: Pixabay

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