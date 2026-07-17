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На 21 юли ще се състои обществено обсъждане на Проект на Общински годишен план за социалните услуги за 2027 г. в Русе

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Община Русе

Община Русе уведомява всички заинтересовани граждани, представители на институции, доставчици на социални услуги и неправителствени организации, че ще се проведе обществено обсъждане на Проект на Общински годишен план за социалните услуги за 2027 г.

Срещата ще се състои на 21 юли (вторник) от 17:30 часа в зала „Свети Георги" - 6 етаж, в сградата на пл. „Свобода" № 6. Проектът на Общинския годишен план включва социалните и интегрираните здравно-социални услуги, както и максималния брой потребители, за които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет на територията на общината.

Съгласно нормативните изисквания, предложения и становища по проекта могат да се изпращат в писмен вид до 25 юли на имейл [email protected], както и на адрес гр. Русе, пл. „Свобода" №2, „Център за административно обслужване", съобщиах от общината. 

Общественото обсъждане се организира на основание чл. 59, ал. 1, във връзка с чл. 62, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за планиране на социалните услуги.

Община Русе

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