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Финалът на Мондиал 2026 ще бъде излъчен на видеостената пред сградата на Община Русе

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Финалът на Мондиал 2026 ще бъде излъчен на видеостената пред сградата на Община Русе СНИМКА: Община Русе

Община Русе организира публично излъчване на финалния двубой от Световното първенство по футбол между националните отбори на Испания и Аржентина. По инициатива на кмета Пенчо Милков и с любезното съдействие на Българската национална телевизия срещата ще може да бъде проследена на видеостената пред сградата на общинската администрация.

За удобството на присъстващите Община Русе осигурява седящи места. От 21:00 часа русенци и гостите на града ще могат да проследят церемонията по закриването на Мондиал 2026, а в 22:00 часа ще прозвучи първият съдийски сигнал на финалния двубой, съобщиха от общината.

За реда и сигурността по време на футболната вечер ще следят служители на Общинска полиция и на Специализирано звено „Инспекторат, охрана, обществен ред и сигурност".

Финалът на Мондиал 2026 ще бъде излъчен на видеостената пред сградата на Община Русе СНИМКА: Община Русе

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