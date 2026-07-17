Финалът на Мондиал 2026 ще бъде излъчен на видеостената пред сградата на Община Русе

Община Русе организира публично излъчване на финалния двубой от Световното първенство по футбол между националните отбори на Испания и Аржентина. По инициатива на кмета Пенчо Милков и с любезното съдействие на Българската национална телевизия срещата ще може да бъде проследена на видеостената пред сградата на общинската администрация.

За удобството на присъстващите Община Русе осигурява седящи места. От 21:00 часа русенци и гостите на града ще могат да проследят церемонията по закриването на Мондиал 2026, а в 22:00 часа ще прозвучи първият съдийски сигнал на финалния двубой, съобщиха от общината.

За реда и сигурността по време на футболната вечер ще следят служители на Общинска полиция и на Специализирано звено „Инспекторат, охрана, обществен ред и сигурност".