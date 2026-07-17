Млади червенокръстци от Пловдив събраха над 12 000 евро и купиха апаратура за Детската клиника (Снимки)

Техника е изключително важна, прави лечението по-леко и намалява болничния престой, заяви доц. д-р Иван Янков

Специализирани уреди на стойност 12 629 евро дариха младите червенокръстци от Пловдив на Клиниката по педиатрия към УМБАЛ „Св. Георги". Средствата бяха събрани по време на коледната кампания „Дни на задружност", осъществена от Българския младежки Червен кръст през декември 2025 г.

На поредица от коледни базари студенти и хлапета от детски градини предлагаха ръчно изработени или закупени изделия, организираха благотворителен час по пилатес и специален концерт. Така само за десетина дни бяха набавени близо 25 000 лева.

С тях беше закупена техника, която вече е на разположение на детския комплекс към УМБАЛ „Св. Георги".

"Апаратите, които получихме, са изключително важни, защото правят лечението по-леко и намаляват болничния престой", заяви доц. д-р Иван Янков, вр. и. д. началник на Клиниката по педиатрия.

12 000 благодарности няма да са достатъчни за труда, сърцата и надеждите, които вложиха участниците в „Дни на задружност", коментира Антоанета Саралийска, ръководител на областната организация на БМЧК-Пловдив, която е инициатор на кампанията.

Това дарение е малка стъпка по пътя на добротворчеството и искрено благодаря на нашите партньори в тази мисия, каза Таня Георгиева, директор на Секретариата на Областния съвет на Българския Червен кръст-Пловдив.

Идеята да се подари оборудване за детската клиника обедини студентските съвети на висшите училища в града – Пловдивския университет, Медицинския университет, Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство, Университета по хранителни технологии, Аграрния университет и Техническия университет, а също детските градини „Малкият принц", „Марица", „Чучулига", „Майчина грижа". Включи се и администрацията на район „Западен". Областната структура на БМЧК участва не само с труда на доброволците, а и със собствени средства.

„Вашият стремеж да помогнете, Вашата отдаденост на кауза да подкрепим лечението на най-малките пациенти направиха възможен този жест", се казва в благодарственото писмо на Областния съвет на БЧК-Пловдив и ръководството на УМБАЛ „Св. Георги" до участниците в кампанията.