Сватбар заплаши полицай при проверка за силна музика в Лом

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43-годишен криминално проявен мъж е заплашил полицай при проверка за нарушаване на нощната тишина по време на сватбено тържество в Лом.

Инцидентът е станал около 23:00 ч. на 15 юли 2026 г. на паркинга до стадион „Дунавски юнак" в града. Дежурен екип на Районното управление в Лом е извършил проверка за спазване на изискванията за тишина след сигнал за силна музика от сватбено празненство.

При опита на служителите да прекратят шума, местен 43-годишен мъж, който е криминално проявен, реагирал агресивно. Той отправил заплахи за физическа саморазправа към един от полицаите, изпълняващи служебните си задължения.

По случая в РУ – Лом е образувано досъдебно производство за закана спрямо длъжностно лице по повод изпълнение на служебните му задължения по чл. 144, ал. 2 от Наказателния кодекс. Работата по случая продължава под надзора на Районната прокуратура.