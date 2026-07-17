Столичната община почиства 170 участъка от речни корита в София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Планово почистване на 170 участъка от речни корита в рамките на града започва Столичната община (СО).Това съобщиха от общинската администрация. Кампанията обхваща над 81 километра речни трасета и се очаква да приключи до края на годината.

1.2 млн.евро са осигурени за изпълнението на програмата. Тазгодишната кампания обхваща с 15% повече участъци в сравнение с миналата година и с 1/4 повече спрямо 2023 година.

По думите на кмета на София Васил Терзиев, цитиран от пресцентъра на СО, почистването на речните корита е ключова превантивна мярка срещу наводненията, тъй като гарантира проводимостта на речните легла и допринася за опазването на природната среда в града.

Дейностите започват по река Владайска в района на бул. „Акад. Иван Гешов" и по река Какач в район „Връбница", обясни заместник-кметът по екология Николай Неделков, цитиран от пресцентъра. Неделков посочи, че почистването е част от превантивните действия на Общината за намаляване на риска от наводнения и други бедствия.

През следващите дни работата ще продължи по река Перловска, водостоците на Южната дъга на Околовръстния път, река Банишка в район „Младост", река Суходолска в район „Илинден" и река Драгалевска в район „Лозенец".

Специално внимание ще бъде отделено на участъци с повишен риск от аварийни ситуации, сред които деретата по улиците „Планинец" и „Панчарица" в район „Витоша", река Аджибарица в район „Студентски", река Новачица в район „Изгрев" и река Боянска бара, отбелязват от СО.

Ще се премахва саморасла храстовидна растителност и опасни дървета, механизирано ще се почистват наноси и отпадъци, като те ще бъдат извозвани до лицензирани депа.

От СО очакват допълнително финансиране от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет за почистването на още 66 участъка от речни корита на територията на общината.

През миналата година Столичната община почисти 152 участъка от речни корита, които преминават през урбанизираните територии на града, с обща дължина 71 километра, припомня БТА.