Мъж почина след арест за наркотици във Варна, разследват полицейските действия

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Преди година случаят с починалия след арест Явор Георгиев разпали протести в морската столица

44-годишен мъж е починал, след като е бил арестуван при специализирана полицейска операция срещу разпространението на наркотични вещества.

Окръжната прокуратура във Варна ръководи досъдебно производство за изясняване на всички факти и обстоятелства около случилото се, съобщават от иснтитуцията.

Акцията е проведена на 16 юли 2026 г. от служители на Областната дирекция на МВР – Варна след получена информация за търговия с наркотици. В условията на неотложност полицаите са извършили претърсване в дома на 48-годишния С.А., където са открити и иззети различни видове наркотични вещества, включително фентанил.

По случая е образувано досъдебно производство за държане на наркотични вещества с цел разпространение, което се води под ръководството и надзора на Окръжната прокуратура – Варна.

В хода на операцията са били задържани няколко души, за които е имало обосновано предположение, че са закупували наркотици от разследвания мъж.

След задържането на един от тях – 44-годишен мъж, здравословното му състояние внезапно се влошило. Незабавно е подаден сигнал за човек в безсъзнание, а на място е изпратен екип на Спешна медицинска помощ. Пристигналите медици обаче само констатирали смъртта му.

От прокуратурата уточняват, че предстои чрез назначените експертизи да бъде установена точната причина за смъртта. Паралелно с това ще бъде проверена и законосъобразността на всички полицейски действия, извършени по време на специализираната операция.

Разследването е възложено на следовател от Окръжния следствен отдел към Окръжната прокуратура – Варна. Под наблюдението на прокурор ще бъдат събрани всички доказателства, които да изяснят обстоятелствата около фаталния инцидент и евентуалната му връзка с проведената полицейска акция.

Работата по случая продължава.

От пресцентъра на полицията във Варна допълват, че служителите на ОДМВР – Варна оказват пълно съдействие на разследващите органи.

До приключване на процесуално-следствените действия и с оглед интересите на разследването не може да бъде предоставена допълнителна информация.

Миналата година 36-годишният Явор Георгиев почина след арест във Варна. Тогава близките му настояваха, че срещу него е било упражнено полицейско насилие.

В нощта срещу 7 юни 2025 г. Явор сам подава сигнал на 112 и съобщава, че неизвестни лица копаят около блока му, спряли са тока и са отвлекли майка му. На място пристига полиция и Спешна помощ. По данни на МВР той станал агресивен при опита да бъде прегледан.

Полицаите му поставили белезници и линейката го откарала до психиатрията, но там състоянието му се влошило.

Опитали да го реанимират в предприемния кабинет, където Явор починал.

В следващите дни близките му разпространяват кадри от камери на мястото, където Явор е бил задържан, настояха да се разследват действията на полицаите и организираха шествие до Второ районно управление.

Десетина дни по-късно заключенията от тройната съдебномедицинска и токсикологична експертиза показаха, че причината за смъртта е тежка интоксикация вследствие на комбинация от кокаин, алкохол и други фактори, довела до остра сърдечно-съдова и дихателна недостатъчност. В нея се твърди още, че не са установени травми, които сами по себе си да са причинили смъртта.