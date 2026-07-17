20 години затвор за мъж, убил приятелката си в столичния квартал „Надежда“

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Върховният касационен съд окончателно потвърди присъдата от 20 години затвор при първоначален строг режим за мъж, признат за виновен за убийството на приятелката си в столичния квартал „Надежда". Това съобщиха от Софийската градска прокуратура.

Подсъдимият Р. К. е осъден по обвинителен акт за убийство, извършено с особена жестокост и при условията на опасен рецидив.

Според установеното по делото на 24 юни 2023 г., между 12:00 и 17:30 часа, в жилище в ж.к. „Надежда" в София той умишлено нанесъл множество удари на приятелката си в областта на главата, гръдния кош и крайниците. Вследствие на причинените множество кръвонасядания и кръвоизлив под меките мозъчни обвивки жената изпаднала в мозъчна смърт и починала 18 дни по-късно в болнично заведение.

Разследването е проведено от 2-ро районно управление на СДВР под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура. Обвинителният акт е внесен в Софийския градски съд на 7 октомври 2024 г.

С присъда от 28 май 2025 г. Софийският градски съд призна Р. К. за виновен и му наложи наказание от 20 години лишаване от свобода при първоначален строг режим.

От прокуратурата уточняват, че престъплението е извършено при условията на опасен рецидив. Подсъдимият е извършил убийството, след като вече е бил осъждан за тежко умишлено престъпление с наказание лишаване от свобода, както и след две други присъди за умишлени престъпления от общ характер, чието изпълнение не е било отложено.

На 10 февруари 2026 г. Апелативният съд – София измени присъдата единствено в гражданскоправната ѝ част, свързана със законната лихва по уважения граждански иск, а в останалата част я потвърди.

С решение от 7 май 2026 г. Върховният касационен съд остави в сила въззивното решение на Апелативния съд – София.

Присъдата е окончателна и не подлежи на обжалване.