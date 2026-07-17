Пламен Тончев: Идеята за закриване на Комисията по досиетата изобщо не е добра

Идеята за закриване на Комисията по досиетата изобщо не е добра. Това заяви кандидатът за шеф на ДАНС Пламен Тончев по време на изслушването му в Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред вчера. Кабинетът прави опитите за премахването на структурата през заключителните разпоредби на закона за бюджета. Идеята пламенно се защитава от ключови фактори в правителството, включително двамата вицепремиери Иво Христов и Гълъб Донев.

"Аз съм категорично против закриването на Комисията. Запазете Комисията като самостоятелна структура – било като агенция, било като дирекция. Нека тя съществува като структура", каза Тончев.

Според Тончев, който в момента е председател на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност (ДС) и разузнавателните служби на Българската народна армия (или т.нар. Комисия по досиетата), каза, че е написал писмо на Министерски съвет по темата, и призова депутатите да гласуват срещу идеята.

На 8 юли парламентът прие правилата за смяна на председателя на Държавна агенция "Национална сигурност".

Въпреки критиките по тази линия правилата бяха наложени със 147 гласа за и 29 против (10 от "Възраждане", 13 от ДБ и 6 от ПП).

Изненадващо преди дни управляващото мнозинство обяви, че възнамерява да върне в ДАНС Пламен Тончев, който заемаше поста до миналата година. Той оглави агенцията през май 2021 г., когато ГЕРБ загубиха властта след тогавашните протести, а правомощията на предшественика му Димитър Георгиев предсрочно бяха прекратени.

В края на миналия май обаче ГЕРБ се отказаха в последния момент конституционалиста Константин Пенчев да е шеф на Комисията по досиетата и номинираха Тончев. Въпреки че мандатът му в ДАНС не бе изтекъл. Той подаде оставка и неговият заместник Деньо Денев стана временно изпълняващ.

На 8 май правителството на Румен Радев определи Станчо Станев за заместник-председател на ДАНС и реши той да изпълнява функциите на председател на агенцията до назначаването на нов председател.