ЕК в доклад за България: Няма напредък в реформиране на ВСС и присъди за корупция

България не е постигнала напредък за промяна на законодателството с цел избягване на дългосрочното командироване на съдии, нито във възобновяването на процеса за реформиране на Висшия съдебен съвет (ВСС). Няма и резултати в разследванията, наказателните преследвания и окончателните решения по дела за корупция по високите етажи на властта. Това са заключенията на ЕК за България.

Европейската комисия представи днес годишния доклад за върховенството на закона в ЕС. За България комисията отчита различната степен на напредък по препоръките, отправени миналата година и отбелязва ангажиментите, поети от нашата страна по Плана за възстановяване и устойчивост. Данните показват, че за последната година нашата страна е изпълнила изцяло една препоръка, по две препоръки има "известен" напредък, по една - "ограничен", а по четири препоръки напредък липсва.

Комисията заключава, че не е постигнат напредък за промяна на българското законодателство с цел избягване на дългосрочното командироване на съдии и това продължава да поражда опасения. ЕК препоръчва на нашата страна да въведе необходимите законодателни промени, като вземе предвид европейските стандарти.

Не е постигнат напредък във възобновяването на процеса за реформиране на Висшия съдебен съвет (ВСС), се посочва в документа. Тъй като съставът на ВСС остава непроменен, ЕК препоръчва да бъде извършена промяна с цел независимостта и ефективността на Съвета, като бъдат отчетени европейските стандарти за съдебните съвети.

Не е постигнат напредък по отношение на осигуряването на трайни резултати в разследванията, наказателните преследвания и окончателните решения по дела за корупция по високите етажи на властта. Препоръчва се България да предприеме мерки за осигуряване на такива резултати.

Постигнат е известен допълнителен напредък по отношение на осигуряването на ефективната работа на Комисията за борба с корупцията с приемането на нов закон, който възстановява нейната дейност и въвежда нова процедура за назначаване на нейното ръководство. ЕК препоръчва България да осигури пълното функциониране на Комисията за борба с корупцията, за да може да се изпълняват разследващите функции.

Ограничен напредък е постигнат за подобряване на почтеността на висшите изпълнителни длъжности с изготвянето на правила за поведение. Тъй като свързаните законодателни изменения все още не са одобрени, на България се препоръчва да продължи усилията в тази посока, както и да въведе подходящ механизъм за наказания.

Не е постигнат напредък в подобряването на качеството на законодателния процес, пише в документа. На България се препоръчва да подобри качеството на законодателния процес, като осигури обществени консултации и оценки на въздействието на законодателните инициативи на Народното събрание.

Като изцяло изпълнена препоръка Комисията отчита, че парламентът е приел законодателни промени за подобряване на работата на Инспектората към ВСС и за избягване на опасността от политическо влияние. Съществуващата преди това гаранция за мнозинство от две трети и добавената роля на съдиите, прокурорите и разследващите магистрати при назначаването на членовете на Инспектората, премахва опасенията за възможно политическо влияние, цитира доклада БТА.

Постигнат е известен напредък в работата за подобряване на прозрачността при разпределението на държавната реклама, отчита комисията.