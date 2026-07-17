ВАС отхвърли жалбата срещу назначението на Емилия Русинова за градски прокурор на София

Върховният административен съд (ВАС) отхвърли като неоснователна жалбата на Бойко Атанасов срещу решението на Прокурорската колегия (ПК) на Висшия съдебен съвет (ВСС) от 18 февруари 2026 г., с което Емилия Русинова е назначена за административен ръководител – градски прокурор на Софийската градска прокуратура.

Съдебният състав приема, че към момента на избора, проведен на 18 февруари 2026 г., срещу прокурор Русинова не е имало наложени дисциплинарни наказания с влязло в сила решение.

В мотивите си ВАС посочва, че съгласно принципите на Административнопроцесуалния кодекс законосъобразността на оспорения административен акт се преценява към момента на неговото издаване. Съдът отбелязва още, че според Закона за съдебната власт нравствените качества на кандидатите се оценяват от Комисията по професионална етика към Прокурорската колегия на ВСС.

Съмненията относно нравствените качества на Емилия Русинова са изложени в медийни публикации, приети като доказателства по делото, които са станали публично известни след нейния избор. Именно тези публикации са дали основание на Прокурорската колегия да образува дисциплинарно производство срещу нея.

Според ВАС в рамките на това производство предстои да бъде изяснено дали посочените деяния са извършени от магистрата, дали представляват дисциплинарни нарушения и каква би била евентуалната санкция. Съдът подчертава, че образуваното дисциплинарно производство не засяга законосъобразността на избора за административен ръководител.

В решението си съдът се позовава и на презумпцията за невиновност, като посочва, че до приключване на дисциплинарното производство с окончателен акт не следва да обсъжда фактите и обстоятелствата, по повод на които то е образувано, тъй като това би могло да повлияе на изхода му.

По административно дело № 2311/2026 г. е постановено и особено мнение на съдията-докладчик. В него се приема, че решението на Прокурорската колегия е материално незаконосъобразно и следва да бъде отменено като противоречащо на чл. 19, параграф 1, алинея 2 от Договора за Европейския съюз, чл. 2 от Договора за Европейския съюз във връзка с чл. 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Според особеното мнение изборът, извършен от орган с изтекъл мандат, нарушава изискването за независимост на магистратите.

На 18 февруари 2026 г. Русинова беше избрана за шеф на Софийската градска прокуратура, но последваха две жалби и тя до днес не е встъпила като титуляр на поста.

След по-малко от два месеца – на 7 април 2026 г., служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов внесе искане срещу нея да бъде образувано дисциплинарно производство и да ѝ бъде наложено най-тежкото наказание – освобождаване от длъжност. Причината да поиска Русинова повече да не е прокурор са данни от МВР за нейни пътувания зад граница в една кола с издирвания бивш следовател Петьо Петров-Еврото.

На 13 май 2026 г. Прокурорската колегия образува дисциплинарно производство срещу Русинова, а за членове на състава бяха избрани Йордан Стоев, Евгени Иванов и Гергана Мутафова.

Йордан Стоев обаче се е отвел от казуса, поради факта, че синът му е младши следовател в СГП. Затова днес ПК трябваше да избере нов член на дисциплинарния състав

Незабавно след влизането в сила на последните промени в Закона за съдебната власт пък настоящият правосъден министър Николай Найденов поиска Емилия Русинова да бъде отстранена от ръководна длъжност и като прокурор, докато трае дисциплинарното производство срещу нея. По закон Прокурорската колегия трябва да се произнесе по искането в 7-дневен срок. То беше внесено на 2 юли, но на предишното си заседание ПК на ВСС реши първо да изпрати предложението на министъра на Емилия Русинова за писмено становище.

В искането си за отстраняване от длъжност на Русинова, правосъдният министър изтъкна, че Русинова би могла да повлияе на прокурорите и следователите както от СГП, така и от СРП. А достъпът ѝ до служебна информация, както и кадровите правомощия върху магистрати биха могли да възпрепятстват обективното, безпристрастно и всеобхватно събиране на документи, относими дисциплинарното производство срещу нея.