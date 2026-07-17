Семеен бизнес - сестрата на хванат с фентанил вдига по-висока ограда, за да продава дрогата. Заловиха я

Наркотикът хвърлен в канала, наложило се да разбиват стена

По-висока ограда и бодлива тел на нея. С тази тактика 42-годишна жена, чийто брат бе хванат да продава фентанил в София в началото на юни, бе заловена да търгува с дрогата. За схемата разказа зам. шефката на столичното 3-о РУ Станислава Тодорова.

Тя обясни, че арестуваната жена е на 42 години. Досега не е била задържана. В дома й днес са открити десетки дози фентанил, посочи Тодорова. И обясни схемата, по която фамилията се опитвала да крие търговията.

Тъй като продавали от вкъщи, решили да вдигнат незаконна висока ограда. На върха сложили бодлива тел. Така затруднявали влизането на полицията и си осигурявали време да изхвърлят наркотика. Дори при ареста си днес хвърлили фентанила в мръсния канал, но полицаите разбили стената и стигнали до наркотиците. Тодорова благодари на Димитър Петров, кмет на район "Красна поляна". Той и екипът му осигурили багер, за да се премахне незаконната ограда.

Заради това, че само преди месец братът бил хванат да продава фентанил, полицията започва цялостна проверка на семейството. Самият брат се води на работа в 2 фирми. Те ще бъдат щателно проверени, ще се установят техните собственици и защо още се води служител, при положение, че е в ареста и няма как да работи. Освен това семейството ще бъде дадено на НАП. То и преди е хващано да продава наркотици, не само фентанил. С него търгували от около година.

При акцията в началото на юни от същата къща полицията иззе над 700 дози фентанил. Тогава бяха задържани 48-годишен мъж, както и още двама души - на 40 и на 20 години. Лидер на бандата е Гугутката, който има много предишни криминални регистрации и присъди за дрога.