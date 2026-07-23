5 въпроса за хазарта в България – от регулация до обществен контрол

Хазартът по света и у нас отдавна не е само въпрос на късмет. Той е индустрия за милиарди, която държавата регулира чрез лицензиране, финансов контрол, технически надзор и данъчни проверки. През последните години България промени сериозно начина, по който упражнява контрол върху сектора, но въпреки това редица обществени организации, юристи и експерти продължават да поставят въпроси дали нормативната рамка успява да отговори на предизвикателствата на дигиталния хазарт и агресивната реклама.

Особено тревожна остава тенденцията все повече млади хора между 15 и 29 години да бъдат изложени всекидневно на досег до спортни залози, онлайн казино игри и различни форми на дигитален хазарт.

Кой регулира хазарта в България?

До 2020 г. контролът върху хазарта се осъществяваше от Държавната комисия по хазарта. След серия обществени скандали и законодателни промени комисията беше закрита, а всички нейни правомощия бяха прехвърлени на Националната агенция за приходите (НАП). Това е една от най-съществените институционални реформи в сектора през последното десетилетие.

Днес НАП издава и отнема лицензи, упражнява постоянен контрол върху лицензираните оператори, следи за спазването на Закона за хазарта и контролира онлайн платформите. Освен това приходната агенция поддържа публичен регистър на лицензираните организатори, води списък на интернет страници, предлагащи незаконен онлайн хазарт и може да инициира ограничаване на достъпа до нелицензирани сайтове.

Работата на НАП се подпомага от няколко подзаконови нормативни акта, които уреждат техническите изисквания към игралното оборудване, регистрацията на участниците, онлайн идентификацията и автоматизираното подаване на информация към държавните сървъри.

Къде гражданите могат да подават сигнали?

Малко хора знаят, че всеки гражданин може да сигнализира при съмнение за нарушение. Най-честите случаи касаят нелицензирани онлайн сайтове, незаконни игрални зали, участие на непълнолетни, неспазване на лицензионните условия, подвеждащи промоции и съмнения за укриване на приходи.

Сигнали могат да бъдат подавани до няколко институции:

- Националната агенция за приходите (НАП) – когато става дума за нарушения по Закона за хазарта, нелицензирани оператори или данъчни нарушения. НАП поддържа и специален електронен адрес за сигнали относно незаконни онлайн хазартни сайтове;

- Министерството на вътрешните работи – когато има данни за престъпление, измама или организирана незаконна дейност;

- Прокуратурата – при съмнения за престъпления от общ характер;

- Комисията за защита на потребителите – когато има заблуждаващи търговски практики или нарушения на потребителските права.

При подаване на сигнал е препоръчително да се приложат снимки, интернет адреси, екранни изображения, платежни документи или други доказателства.

Какви са най-често посочваните слабости в нормативната уредба?

Макар законодателството да беше сериозно променено след 2020 г., общественият дебат продължава да откроява няколко проблема.

1. Онлайн рекламата достига лесно до млади хора

Въпреки ограниченията, рекламата на спортни залози и онлайн казина остава широко разпространена в телевизионни предавания, спортни събития и социални мрежи. Според специалисти това създава предпоставки за ранно формиране на рисково поведение. Това е експертна оценка, а не констатация за нарушение на закона.

2. Дигиталният контрол изостава от технологиите

Нелицензирани сайтове често сменят домейни или използват огледални страници, което затруднява ограничаването на достъпа. Въпреки че НАП поддържа списък с такива сайтове и предприема действия за блокирането им, процесът изисква постоянен мониторинг.

3. Ограничени механизми за ранна превенция

Законът поставя акцент върху лицензирането и контрола, но по-рядко върху системната превенция сред ученици и студенти. Експерти в сферата на общественото здраве от години настояват за повече образователни кампании, подобно на тези срещу употребата на наркотични вещества или тютюнопушенето.

4. Недостатъчна информираност на гражданите

Много хора не знаят, че могат да проверят дали даден оператор е лицензиран или че могат да сигнализират за незаконен сайт само с няколко клика. Това намалява ефективността на обществения контрол.

Защо темата е важна за младите хора между 15 и 29 години?

Младите са най-активните потребители на дигитални платформи и социални мрежи – именно там онлайн хазартът присъства най-интензивно чрез реклами, спортни инфлуенсъри и различни бонус кампании.

Специалистите предупреждават, че ранното участие в хазартни игри увеличава риска от развиване на зависимост в по-късна възраст. Особено опасно е съчетаването на лесен достъп през мобилен телефон, обещания за "лесни печалби" и липса на финансова грамотност.

Важно е младите хора да знаят, че хазартът не е средство за доходи, а форма на развлечение с висок финансов риск. Законът забранява участие на непълнолетни в хазартни игри, а лицензираните оператори са длъжни да извършват идентификация на участниците.

Какво може да направи всеки гражданин?

Преди участие в онлайн платформа проверете дали операторът фигурира в публичния регистър на НАП. Не предоставяйте лични данни или банкови карти на сайтове с неясен произход. При съмнение за нарушение подайте сигнал до компетентните институции. Ако забележите участие на непълнолетни или нелицензирана дейност, реагирайте незабавно.

Обществен контрол

През последните години България изгради по-централизиран модел за контрол върху хазартната индустрия, като прехвърли всички регулаторни функции към НАП и въведе по-строги механизми за наблюдение на онлайн операторите. Въпреки това общественият дебат показва, че регулацията продължава да се развива. Предизвикателствата вече не са само свързани с лицензирането, а с бързото разпространение на дигиталния хазарт, рекламата в интернет и необходимостта от по-силна превенция сред младите хора.

Информираността остава най-добрата защита. Когато гражданите познават правилата, знаят към кого да се обърнат и подават сигнали при нарушения, общественият контрол се превръща в реален инструмент за ограничаване на незаконните практики.