КНСБ: Минимална заплата засяга всеки пети работещ, недопустимо е да се замразява

Минималната заплата е 620,20 евро от 1 януари. Тя размерът ѝ се определя от 1 септември и следва формулата да е 50% от средната в страната. В проектобюджета за тази година изрично е направено предложение, с което се предвижда да не се прилага действащият ред за определянето. Премиерът Румен Радев обеща още през август да има нова формула за изчисляването ѝ.

"Минималната работна заплата няма да бъде замразявана. Когато бъде разглеждан проектът за бюджет 2027 г. през август на среща със социалните партньори, ще бъде разгледан и нов механизъм за определяне на минималната работна заплата за 2027 г.", увери в края на юни Радев.

Правителството работи по вариант да има различни минимални заплати според професиите. Те ще се договорят между синдикати и бизнес. Този нов механизъм ще отчита показатели като производителност и инфлация, но ще осигурява и по-голяма роля на колективното договаряне по браншове. В същото време ще се запази принципът - минималната заплата да не може да бъде намалявана под вече достигнатото ниво.

Сега обаче от КНСБ изразяват категорично несъгласие с текста в проектобюджета на държавата.

"Темата за минималната заплата е от съществено значение за българското общество, защото засяга пряко близо половин милион работещи – всеки пети нает в страната – както и много други заети, чиито заплати са функция на измененията на законоустановеното минимално възнаграждение. В този смисъл всяка промяна в действащото законодателство следва да бъде предприемана внимателно след широк обществен дебат и при отчитане преди всичко на интересите на хората с ниски доходи", пишат в позицията си от КНСБ.

Синдикатът припомня че през последните четири години са участвали в различните формати на работни групи, като имат множество законови и експертни предложения за намирането на най-адекватния начин за транспонирането на европейската Директива за адекватни минимални работни заплати.

"Изразяваме категорично несъгласие с направеното предложение в § 44 от проекта на ЗДБРБ за 2026 г. Този текст суспендира действащото законодателство, „замразявайки" законоустановеното минимално възнаграждение на страната за неопределено време до „приемането на промените". Подобен подход поставя под риск доходите на най-нископлатените работници и служители, задълбочава социалните неравенства и създава сериозна несигурност за стотици хиляди български семейства", категорични са от КНСБ.

Според тях е недопустимо механизмът да бъде отменен преди изработването и приемането на нов начин за договаряне. "Подобно решение осигурява необосновано предимство за една от страните в предстоящия преговорен процес. По този начин държавата се отклонява от ролята си на безпристрастен гарант на социалния диалог", пишат още те.

КНСБ настоява предложението за суспендиране на действащия механизъм за определянето на МРЗ да бъде оттеглен между първо и второ четене. "Няма да приемем решения, които поставят под риск доходите на стотици хиляди работещи българи или отслабват принципите на социалния диалог", категорични са те.



