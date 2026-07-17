Оставиха в ареста втория обвиняем за тройното убийство в Угърчин

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Апелативният съд във Велико Търново определи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража" за един от двамата обвиняеми за тройното убийство в Угърчин, съобщиха от съда.

Съставът на Темида определи спрямо доказателствата, че мъжът е извършил престъпленията, за които са му повдигнати обвинения от прокуратурата. Законът предвижда наказание лишаване от свобода от 15 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна. В този смисъл е налице хипотезата , че обвиняемият може да се укрие или да извърши престъпление.

Определението на Апелативен съд – Велико Търново е окончателно и не подлежи на обжалване.

На 10 юли беше повдигнато обвинение на мъжа като втори човек за съпричастност към смъртта на тримата души в Угърчин. На 26 юни Окръжен съд – Ловеч остави в ареста Петър Иванов, първият обвиняем за тежкото престъпление.

Трагедията се разигра на 23 юни, когато телата на 27-годишен мъж и 18-годишно момиче бяха открити в общежитие в Угърчин, а тялото на 15-годишно момиче е намерено пред общежитието.

Трагедията е станала след спор, свързан с лични отношения и любовен триъгълник.

Все още не е ясно дали 15-годишното момиче, което е станало свидетел на кървавата разпра е скочило от терасата, или е било убито.