За ден 22 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 3 - за наркотици

107 916 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата за периода 10-16 юли 2026 г. Извършен е контрол на 128 326 водачи и пътници. Съставени са 31 456 фиша и 3009 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни водачи. В рамките на изминалата седмица са установени общо 160 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол. От тях 77 са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, 83 - с над 1,2 на 1000, а 19 са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 31 водачи, 20 са отказали да бъдат тествани, съобщиха от МВР.

17134 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 20 358 водачи и пътници. Съставени са 5062 фиша и 440 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. В рамките на изминалия ден са установени общо 22 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол - 14 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 8 - с над 1,2 на 1000, трима са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 3, петима са отказали тестване.