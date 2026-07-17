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Столична община: Не е задължително да има звезда, за да сме част от "Мишлен"

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Шефът на общинското предприятие “Туризъм” Антон Пенев

"Не е задължително да има звезда, за да сме част от този гид. Процесът не е завършил и няма да завърши скоро. Той е един много продължителен път, по който вървим". Това заяви пред БНР директорът на общинското предприятие "Туризъм" Антон Пенев.

По думите му Столичната община заедно с общинското предприятие е в контакт с престижния гид "Мишлен" от година и половина.

"Тези отношения не завършват с "Не". Това е процес, в който ние вървим и ще продължим да вървим не малко време. Процесът ще продължи няколко години, през които ще има отделни пикове, през които вероятно може да се случват някакви неща - одитни доклади, мониторинг, избор на дестинацията, която да бъде част от този гид, избор на ресторанти", обясни той.

"Този доклад отчита изключително доброто ниво на храна в ресторантите в София, което е много важно. На второ място отчита разнообразието на различните типове кухни, които оценители са намерили в рамките на Столичната община. На следващо място е нивото на шеф-готвачите, което е оценено изключително високо. В тези неща сме достойни носители на тази обратна връзка. Последно, но не по важност - вкусовете на локалната храна са изключително лесно възприемчиви от страна особено на чуждестранните посетители, което всъщност е голямата основа в този разговор - че нашата кулинарна сцена е изключително динамично развиваща се, говоря за София", каза още Пенев. 

По думите му на този етап са дадени две по-съществени препоръки. Едната е в частта с обслужването, а другата е свързана с идентичност и локалност.

"Трябва системно да залагаме на локални продукти от една страна. Беше отбелязана осезаемата липса на фокус върху позиционирането, презентирането и препоръчването на българското вино. Това са нещата, които ни обърнаха като внимание".

"В момента Столичната община се движи с 3% ръст на туристите за първото шестмесечие и 4% ръст на нощувките, които тези туристи реализират в рамките на Столичната община, отбеляза Пенев. По думите му най-големият ръст е от пазар Израел. В него регистрираме може би близо 90% ръст и при нощувките, и при туристите", заяви още той.

Преди няколко дни стана ясно, че "Мишлен" не е одобрил София. Това съобщи шеф-готвачът Борис Петров. Причината за това не е само една, но най-вече става въпрос за лошо обслужване, както и високи цени за ниско качество.

Оценката на престижната марка е комплексна и за нея най-голямо значение имат обслужването, менюто, кухнята, както и цялостното преживяване в ресторанта. Части от доклада са били представени пред ресторантьори и хотелиери миналата седмица, като се очаква след година да бъде направена нова проверка за напредъка на родните заведения

Шефът на общинското предприятие “Туризъм” Антон Пенев

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