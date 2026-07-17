Пожарната хвана 14 нарушители за два дни в Пловдивско, най-много са край Раковски

В районите на Карлово, Първомай, Пловдив, "Родопи", "Марица", Куклен и Съединение проверките минали без проблеми

14 нарушения са установили проверките на служители на пожарната от всички районни служби на територията на Пловдивска област по време на тематичните проверки, проведени в изминалия уикенд. Акцията е била във връзка с жътвената кампания и летния пожароопасен сезон. Контролът е бил насочен към спазването на правилата за пожарна безопасност при работа в земеделските земи, оборудването на земеделската техника с необходимите пожаротехнически средства и недопускането на палене на суха растителност и отпадъци, съобщиха от Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Най-много нарушения са установени на територията, обслужвана от службата в Раковски. Там служителите съставили 6 акта за установяване на административни нарушения. При проверките в землищата на Стряма, Брезово, Зелениково, Дрангово, Стрелци, Пъдарско, Отец Кирилово и Белозем инспекторите констатирали земеделска техника без задължителните пожарогасители, тупалки и лопати, както и случай на умишлено изгаряне на тревна маса в частен имот.

В района на службата в Хисаря служителите се натъкнали на три нарушения, свързани с липса на задължителни пожарогасители на земеделска техника. В община Асеновград пък инспекторите съставили два акта - за необорудван комбайн с необходимия брой пожарогасители и за използване на комбайн с технически неизправни пожаротехнически средства.

В района на службата в Стамболийски са извършени 32 тематични проверки и 17 превантивни беседи със земеделски производители и граждани. Установени са само две нарушения, свързани с палене на суха растителност и отпадъци в село Цалапица и град Стамболийски, за които са съставени актове.

При проверка в землището на Болярци, което се обслужва от службата в Садово, е установен трактор без задължителните тупалки, като е започната административно-наказателна процедура.

Проверките в районите на Карлово, Първомай, Пловдив, "Родопи", "Марица", Куклен и Съединение не са установили нарушения на противопожарните изисквания. В Първомай обаче по време на жътвата са възникнали два пожара заради технически неизправности на комбайни. Благодарение на своевременната намеса на пожарникарите са спасени общо 230 декара житни площи.

Засиленият контрол на пловдивската пожарна продължава. От 18 до 31 юли инспекторите ще извършват тематични проверки в горските територии, а през почивните дни ще се осъществява и допълнителен контрол в земеделските земи.