Вижте седмичния отчет на община Русе

РЕСОР „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ":

 положен бе последен пласт от плътен асфалтобетон в кв. „Здравец - Изток" по:

- ул. „Орлово гнездо", с прилежащите уширения за паркиране - в участъка между ул. „Братислава" и ул. „Нови Сад";

- ул. „Братислава" - в участъка между кръстовищата с ул. „Прага" и ул. „Рига";

- ул. „Будапеща";

- продължават строителните дейности по благоустройство на парковата територия в източната част на Парка на младежта, намираща се до Общинската тенис база, извършени бяха дейности по полагането на ограничителни бетонови ивици за новите алеи, полагане на нова подземна кабелна захранваща мрежа и монтирането на нови паркови стълбове с LED осветители, с поетапно пускане в експлоатация на осветлението;

 извършени бяха локални ремонти на единични разрушения по пътните настилки на места по ул. „Генерал Паренсов", ул. „Капитан Райчо Николов", ул. "Света Петка" и ул. „Воден" - пред бл. „Мара Манева";

 извършени бяха ремонти чрез студено изкърпване на компрометирани участъци по уличната мрежа на с. Долно Абланово;

 отстранено бе опасно пропадане по ул. „Доростол" до бл. „Росица";

 ремонтирани бяха отводнителни канали на пл. „Свобода" и ул. „Пиротска", както и ревизионни шахти по ул. „Алеко Константинов" и ул. „Иван Вазов";

 продължават частичните ремонти на компрометирани участъци на тротоарните настилки на пл. „Свобода";

 извършена бе подмяна на амортизирани осветителни тела с нови LED осветители по уличната мрежа на с. Хотанца;

- извършени бяха ремонт, подмяна на неработещи осветители с нови и възстановяване на неработещо улично осветление на участъци по бул. „Тутракан" /вкл. и ремонт на ревизионна шахта/, бул. „Цар Освободител/, ул. „Генерал Гурко" /на кръстовището с ул. „П. Хитов"/, ул. „Киев", ул. „Неофит Рилски", както и по уличните мрежи на кв. „ДЗС", Мартен, Хотанца и Сандрово;

- извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места в Парка на възрожденците и в околоблоковото пространство на бл. „Етър" /пред вх. „Г"/;

- монтирани бяха 4 нови и бяха подменени 3 комплекта увредени пътни знака и указателни табели за организация на движението на различни места в града;

- извършени бяха текуща поддръжка, ремонт и възстановяване на редовната работа на светофарните уредби на кръстовището на ул. „Тулча" с ул. „Цветница" и ул. „Плиска";

- положена бе хоризонталната пътна маркировка по републикански път I – 2, бул. „Тутракан", бул. „Христо Ботев", бул. „Цар Освободител", ул. „Борисова", за обозначаване на места с различен режим на паркиране на автомобили по ул. „Панайот Хитов" и пред бл. „Мара Манева" и бл. „Вела Благоева" в кв. „Възраждане", както и за обозначаване на таксиметрови стоянки по ул. „Ангел Кънчев", ул. „Борисова", ул. „Г.С. Раковски", ул. Даме Груев", ул. „Независимост" и ул. „Муткурова";

- по график бяха измити ул. „Солун", ул. „Ниш", ул. „Щип", ул. „Тетово", ул. „Драма", ул. „Сяр", ул. „Потсдам", ул. „Никола Петков", ул. „Иван Ведър", ул. „Михаил Арнаудов", ул. „Измаил", ул. „Нови сад", ул. „Котовск", ул. „Рени", ул. „Ради Иванов", ул. „Никола Табаков", ул. „Тодор Икономов",, ул. „Михаил Хаджикостов", ул. „Ганчо Карамаждраков", ул. „Екатерина Каравелова", ул. „Йосиф Цанков", ул. „Йосиф Дайнелов", бул. „Тутракан", бул. „Трети март", бул. „Липник", ул. „Плиска", ул. „Доростол", бул. „Цар Освободител";

- до 20 юли продължава приемът на заявления за включване в състава на външни експерти, специалисти и доброволци за подпомагане на дейностите по поддържане и опазване на зелената система на територията на общината;

- раздадени бяха 10 компостера с вместимост 1000 л. на домакинства, чиито имоти са разположени в труднодостъпни райони, където няма организирано сметосъбирането и не е възможно да се включат в системата за разделно събиране на биоразградими отпадъци;

- в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 11 кучета, осиновени – 6, и бе извършена кастрация на 25 кучета. Извършена бе ваксинация на 16 кучета. Направени бяха тестове за диагностика на кърлежо-преносими заболявания на 4 кучета. Върнати по места бяха 8 обработени безстопанствени кучета.

РЕСОР „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА":

- продължават дейностите за подпомагане провеждане на събитията от Летния фестивал на Община Русе „Сцена под звездите";

- оказано бе съдействие за реализирането на изложбата „Два лъва, една кауза", организирана от Британското посолство по случай 150-годишнината от избухването на Априлското въстание;

- проведена бе работна среща относно провеждане на събитието „Ритми без граници" на 26 и 27 юли;

- продължава подготовката на церемонията по случай рождението на Васил Левски, която ще се проведе на 18 юли от 9 часа пред паметника на Апостола в Парка на възрожденците;

- приети бяха отчети за изпълнението на проектите по програма „Култура" 2026;

- извършена бе проверка в ДГ „Радост", във връзка с постъпил сигнал;

- обобщена бе информация, свързана с подготвянето на бюджет в ресор „Образование";

- разпределени бяха целеви средства за безплатен транспорт на ученици за месец юни 2026 г.;

- разпределени бяха средства по Национална програма „Приобщаваща и сигурна среда" и за работа с деца и ученици от уязвими групи.

РЕСОР „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ТРАНСПОРТ":

- извършени бяха 12 проверки на потребители по процедура „Иновативни здравно-социални услуги";

- обработени бяха 40 месечни технически и финансови отчети от социалните услуги;

- сключен бе договор за предоставяне на социалните услуги „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания" със Сдружение „Дете и пространство";

- на 17 юли бе проведено заседание на Съвета по въпросите на социалните услуги в изпълнението на чл. 27, ал.1, във вр. с чл. 26, т. 3-7 от Закона за социалните услуги;

- консултирани бяха 5 човека, извършени бяха 23 домашни посещения, сключени бяха 6 договора и бяха консултирани 7 лица за социалната услуга „Асистентска подкрепа";

- консултирани бяха 16 лица, приети бяха 35 заявления и бяха извършени 83 домашни посещения на кандидат-ползватели на механизъм „Лична помощ";

- в системата за електронен прием в детски ясли бяха обявени свободните места за предстоящо класиране през юли;

- консултирани бяха 6 семейства с новородени деца по правилника за реда и условията за осъществяване на мерки за насърчаване на раждаемостта и подкрепа отглеждането на деца в община Русе;

- екипът по ранно детско развитие посети по график Детски ясли 4, 5 и 6, като бяха проведени дейности, насочени към стимулиране на груба моторика, както и ерготерапевтична игра за затвърждаване на сетивните възприятия, съответстваща на възрастта на децата, дискутирани бяха конкретни наблюдавани казуси, свързани с говорното развитие. Проведени бяха две консултации с родители по повод необходимостта децата да бъдат повече стимулирани в общуването с другите, чрез речта, вместо с поведението си. Предложени бяха на семействата методи за насърчаване на умения за самообслужване, предвид предстоящия прием на децата в детска градина и нуждата от повече самостоятелност, съответна на периода на развитие и възрастта;

- проведени бяха 3 спортни тренировки с деца с увреждания в СК „Захариев файт тийм" и с децата от Центъра за работа с деца на улицата към ЦРДУ към Комплекса за социални услуги за деца и семейства по програма „Спорт за свободен живот";

- проведена бе една индивидуална консултация с родител на младеж с установена употреба на психоактивни вещества и три консултации с младежи;

- здравните медиатори извършиха патронаж в кв. „Средна кула" и кв. „Селеметя", където консултираха 53 лица за Закона на здравното осигуряване, за превенция на заразяване със сезонен грип, за летни вирусни инфекции и за задължителните имунизации. Оказано бе съдействие на 21 лица за попълване и подаване на заявления за отпускане на еднократна финансова помощ за отопление;

- изготвени бяха 24 карти за хора с трайни увреждания;

- на 13 юли бе въведена временна организация за безопасност на движението на ул. „Капитан Петко войвода" 4, бул. „Липник" и ул. „Драма";

- на 14 юли бе въведена временна организация за безопасност на движението на ул. „Коледница", ул. „Боянци" , ул. „Болярска",ул. "Зайчар", ул. „Гургулят", ул. „Мостова";

- на 15 юли бе въведена временна организация за безопасност на движението на ул. „Одрин" и ул. „Евстати Винаров";

- на 16 юли бе въведена временна организация за безопасност на движението на ул. „Лисец планина";

- продължава косенето на трева по график по парцелите и празните пространства в двата гробищни парка;

- изградена бе нова товарна рампа към сградата на „Дом на покойника" в Гробищен парк „Чародейка".

РЕСОР „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА":

- продължава основният ремонт на бул. „Съединение", положени бяха първи и втори окончателен пласт асфалтова настилка, частично бе положена тротоарна настилка, положени бяха бордюри по цялото протежение на улицата, поставени бяха пътни знаци за постоянната организация на движението;

- приключи основният ремонт на ул. „Коледница" – положени бяха първи пласт асфалтова настилка и втори износоустойчив пласт, положена бе тротоарна настилка, поставени бяха и пътни знаци за постоянната организация на движението и пътна маркировка;

- продължава основният ремонт и реконструкция на Дом за стари хора ,,Възраждане" и привеждането му в съответствие с функционалните изисквания по отношение на услугата ,,Резидентна грижа за лица в над трудоспособна възраст без увреждания";

- приключиха преустройството и реконструкцията на съществуващи сгради и изграждане на топла връзка между тях в Дом за възрастни хора с физически увреждания ,,Милосърдие";

- продължава ремонтът на общинската сграда на ул. „Цариброд" 3, където бяха извършени дейности по мазилката на фасадите на сградата, реставрационните работи по фасадни елементи, покривните ремонтни работи и ремонтирането на дървената дограма;

- продължава изграждането на нова спортна зала в СУ „Васил Левски";

- продължава изграждането на сграда за социална услуга „Резидентна грижа за пълнолетни лица с психични разстройства" на ул. „Тракция" 25;

- продължава изграждането на дневен център за стари хора в кв. „Родина" 1 - на ъгъла на ул. „Димчо Дебелянов" и ул. „Чипровци";

- продължава текущият ремонт в помещенията на третия етаж в сградата на Дома за медикосоциални грижи за деца в кв. „Дружба" 3, където бяха извършени дейности по ремонт на подовете, боядисване на тавани и стени, подмяна на ел. осветителни тела, ремонт в санитарни възли, подмяна на стари врати и прозорци;

- извършени бяха 11 огледа на територията на Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи.

РЕСОР „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ИНВЕСТИЦИИ И СОБСТВЕНОСТ":

- Община Русе подаде успешно проектното предложение „BRAND PRIX – Велосипедни маршрути около природни райони, планиране, ревитализиране, вдъхновяване и преживяване очарованието на колоезденето" по Покана 7 на Програма „Interreg VI-A Румъния – България 2021-2027" (Приоритет Р4, Специфична цел 5.2) в партньорство с Община Кълъраш, Румъния. Общата стойност на проекта за Община Русе е 3 456 075,62 евро, а за партньора – 2 529 606,80 млн. евро, при срок за изпълнение 30 месеца. Проектът предвижда изграждане на нова 7,5 км велосипедна алея Русе - Николово и обновяване на общинска сграда в Младежкия парк във Велоинформационен център – Планетариум;

- Община Русе даде старт на практическите обучения в реална работна среда за студенти от ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров" в рамките на проект № BG05SFPR001-3.002-0001 „От висше образование към заетост", финансиран по програма „Образование" 2021–2027 със съфинансиране от ЕС. На 13 юли първият стажант от висшето училище започна своята практика в Центъра за дигитализация към Община Русе. По време на обучението студентът ще съчетае академичните си знания с практически опит и ще се запознае отблизо с процесите по дигитална трансформация на културно-историческото наследство и управлението на мета данни;

- издадени бяха 4 разрешения за ползване на място на открито върху терени общинска собственост, с което бе осигурено законосъобразно упражняване на търговска дейност на открито;

- издадени бяха 6 временни удостоверения за категоризиране на обекти за заведения за хранене и развлечения и 3 удостоверения за промяна в обстоятелствата на заведения за хранене и развлечения;

- прекратени бяха 2 регистрации на апартаменти за гости;

- след проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти публична и частна общинска собственост, проведен на 30 юни, бяха изготвени и връчени 8 заповеди за спечелили тръжната процедура.

РЕСОР „СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ":

- проведени бяха срещи, във връзка с провеждането на кръг от Световния шампионат по водомоторен спорт (клас F500) и Европейското първенство за деца в клас GT15, които ще се проведат на р. Дунав между 21 и 23 август;

- продължава подготовката за посрещане на участниците в Международната регата TID;

- взето бе участие в срещи, във връзка с организиране на дейностите по преобразуването на Общинския младежки дом в Международен младежки център;

- продължават ремонтните дейности на Градския стадион, във връзка с придобиване на лиценз за провеждане на официални футболни срещи от Първа професионална лига сезон 2026/2027 г.;

- Мажоретен състав „Екстрийм" и Танцово студио „Импулс" се завърнаха с незабравими емоции, нови международни приятелства и заслужени отличия след участието си в Международния младежки фестивал в Паралия, Гърция, който се проведе в периода 8–13 юли. Русенските млади таланти участваха във фестивала по покана на Международната фестивална организация MIOFF, която ежегодно събира изпълнители от различни държави, с цел насърчаване на културния обмен, приятелството и творческото сътрудничество между младите хора. Фестивалът започна с впечатляващо пъстро дефиле, което бе водено от Мажоретен състав „Екстрийм", чиито изпълнители гордо развяха българските знамена и спечелиха бурните аплодисменти на многобройната публика. Участието на двата състава беше осъществено с финансовата подкрепа на Фондация „Русе – град на свободния дух", която за пореден път застава зад талантливите млади русенци и тяхното достойно представяне на международната сцена. В концертната програма двата състава представиха богато разнообразие от танцови изпълнения, включително хореографии с етно мотиви, които впечатлиха публиката и заслужено бяха възнаградени с много аплодисменти. На фестивалната сцена заедно с младите русенци се изявиха още 20 състава от Румъния, Полша, Северна Македония, Сърбия, Албания, Унгария и други държави.;

- продължават да се провеждат летни академии към Общинския младежки дом по предварително обявен график.