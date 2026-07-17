ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Илин Димитров: Имаме шанс да променим как функцион...

Времето София 31° / 31°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23240696 www.24chasa.bg

Ръководството на съвета на ректорите кани колеги на открит и честен разговор

1032
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Проф. Миглена Темелкова, председател на Съвета на ректорите

Отправяме покана към всички наши колеги ректори да седнем заедно на кръгла маса и да проведем открит, честен и отговорен разговор, чрез който да намерим решение в рамките на съществуващия Съвет на ректорите. Организацията, завещана от нашите предшественици, не може да бъде заложник на лични представи, временни конфликти или частни интереси. Призоваваме всички ректори да съхраним единството на академичната общност.  Това се казва в писмо, озаглавено  "Призив за академично единство", от управителния съвет на Съвета на ректорите на висшите училища, разпространено днес.

В покана се казва още: различията са естествени и неизбежни, но тяхното място е в диалога, а не в разделението. Вярваме, че изходът съществува и той може да бъде намерен единствено чрез взаимно уважение, открит разговор и решения, взети в рамките на Съвета на ректорите.

"Единството на Съвета на ректорите не е самоцел. То е условие българските университети да продължат да имат силен, независим и уважаван общ глас пред държавата, обществото и международните академични партньори. Протягаме ръка за академичен диалог и оставаме с надеждата, че колегите ще я поемат!"

Проф. Миглена Темелкова, председател на Съвета на ректорите

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Образование

Последно от

България днес

Последно от

Хай Клуб

Водещи новини

Как да мислим за парите си днес - вече не е важно каква е лихвата, а къде да инвестираме (Видео)