Ръководството на съвета на ректорите кани колеги на открит и честен разговор

Отправяме покана към всички наши колеги ректори да седнем заедно на кръгла маса и да проведем открит, честен и отговорен разговор, чрез който да намерим решение в рамките на съществуващия Съвет на ректорите. Организацията, завещана от нашите предшественици, не може да бъде заложник на лични представи, временни конфликти или частни интереси. Призоваваме всички ректори да съхраним единството на академичната общност. Това се казва в писмо, озаглавено "Призив за академично единство", от управителния съвет на Съвета на ректорите на висшите училища, разпространено днес.

В покана се казва още: различията са естествени и неизбежни, но тяхното място е в диалога, а не в разделението. Вярваме, че изходът съществува и той може да бъде намерен единствено чрез взаимно уважение, открит разговор и решения, взети в рамките на Съвета на ректорите.

"Единството на Съвета на ректорите не е самоцел. То е условие българските университети да продължат да имат силен, независим и уважаван общ глас пред държавата, обществото и международните академични партньори. Протягаме ръка за академичен диалог и оставаме с надеждата, че колегите ще я поемат!"