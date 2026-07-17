Десет водещи компании представиха възможности за работа и развитие пред екипа на „ДПМ Крумовград“ в рамките на подготовката за планирания преход след приключването на производствената дейност на рудник „Ада тепе“

На 16 юли 2026 г. „ДПМ Крумовград“ беше домакин на кариерно събитие, което събра на едно място водещи производствени компании от минната, металургичната и строителната индустрия.

Инициативата е сред първите по рода си в България, организирана от работодател в подкрепа на служителите в период на планиран преход след приключване на производствената дейност на рудник „Ада тепе“. Форумът предостави възможност за пряк контакт между работодатели и висококвалифицирани специалисти, още преди началото на планирано поетапно освобождаване на персонал.

С грижа за хората, ръководството на минното дружество покани в Крумовград изпълнителни директори, производствени и технически директори и екипите им по човешки ресурси, които представиха дружествата си и възможностите за кариера пред служителите на „ДПМ Крумовград“ ЕАД.

Ирена Цакова, изпълнителен директор на „ДПМ Крумовград“, приветства гостите и благодари за готовността и ангажираността им да дойдат на място и директно да представят възможности за реализация на пазара на труда.

„Благодаря на фирмите, които ни посетиха тук, в Крумовград – „Аурубис България“ АД, „Брезник минералс“ ЕООД, „Геопс“ ЕООД, „Главболгарстрой холдинг“ АД, „Елаците Мед“ АД, „Етем Гестамп“ АД, „КМС“ АД, „Минстрой Марица Изток“ АД, „София мед“ АД и „Стомана индъстри“ АД. Това е оценка за качествата на нашите колеги, за професионализма и опита, който можем да споделим. Пожелавам успех, както на нашите служители в намирането на нови професионални възможности, така и на компаниите в откриването на мотивирани и доказани специалисти." – отбеляза тя в кратко въведение.

Николина Рашкова, мениджър „Човешки ресурси и администрация“, представи цялостния път, който ДПМ Крумовград извървя със своите служители – от обучението и изграждането на висококвалифицирани екипи до реализираните програми за преквалификация и инициативите, които подкрепят тяхното бъдещо професионално развитие.

Г-жа Рашкова сподели, че в дружеството хората винаги са били най-ценният капитал, а инвестицията в тяхното развитие не приключва с края на производството. Още от създаването на рудник „Ада тепе“ компанията последователно изгражда знанията, уменията и професионалния потенциал на своите служители, а днес подкрепя следващата стъпка в тяхното кариерно развитие.

В отговор на желанието на служителите да продължат своето образование и да разширят професионалните си възможности, дружеството финансира магистърски програми, специализирани обучения и курсове в различни професионални направления. До момента 19 служители са включени в магистърски програми, като част от тях вече успешно са завършили, а останалите продължават обучението си.

Организирани са обучения в повече от 21 различни професионални направления – от технически специалности и управление на тежка техника до чужди езици, социални дейности и възобновяеми енергийни технологии.

От общо 269 служители на дружеството повече от 150 вече са преминали или в момента участват в програми за обучение, надграждане на уменията и придобиване на нови професионални компетентности. По този начин „ДПМ Крумовград“ не просто подкрепя своите хора в прехода към следващия етап от професионалния им път, а изпълнява последователно своя ангажимент да им осигури реални възможности за бъдеща реализация. Дружеството предложи на служителите си и възможност за продължаване на професионалната кариера чрез преместване в другото предприятие на дружеството в България, „ДПМ Челопеч“ ЕАД. Наред с това, служители на компанията се възползваха от възможностите, които фондът на „ДПМ Крумовград“ за микро, малък и среден бизнес предоставя, и създадоха свои собствени алтернативи за бъдещо развитие.

В рамките на кариерното събитие фирмите-участници имаха възможността да представят дейността си пред всички присъстващи, а след това на специално обособени информационни щандове да отговорят на конкретни запитвания и да предоставят по-детайлна информация за свободните позиции, изискванията към кандидатите и възможностите за кариерно развитие.

Представителите на компаниите, участвали в кариерния форум, споделиха колко са впечатлени от последователната грижа на „ДПМ Крумовград“ към своите служители активния подход в подкрепа на възможността тези хора да намерят нови кариерни пътеки. Гостите имаха възможност да придобият впечатления от дейността на дружеството, постигнатите резултати и планираните инициативи за етапа на закриване и рекултивация с обиколката на рудник „Ада тепе“, обогатителната фабрика и интегрираното съоръжение за минни отпадъци.

Най-ценната оценка за събитието дойде от самите служители. За мнозина това вдъхна увереност, че следващата стъпка вече е пред тях – че натрупаният опит има стойност, че професионалният им път не приключва тук и че зад тях стои работодател, който продължава да вярва в потенциала им.