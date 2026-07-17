Участниците в учението „Бриз 2026“ получиха високи оценки

Българските Военноморски сили демонстрираха своите способности по време на деня за посещение на високопоставени гости и медии в рамките на националното военноморско учение с международно участие „Бриз 2026". От борда на фрегатата „Дръзки" действията им наблюдаваха президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Илияна Йотова, заместник-министърът на отбраната Катерина Граматикова-Иванова и заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Красимир Кънев, съобщиха от министерство на отбраната.

„По-спокойна съм за сигурността и суверенитета на морската ни граница и на Черно море. В ситуация, в която само на няколкостотин километра от тук има бойни действия, нашите воини са на своя пост, за което искрено им благодаря", каза президентът Илияна Йотова и допълни, че учението дава поле за подобряване на координацията между различните видове въоръжени сили. Тя определи учението като изключително важно на фона на войната в Черноморския регион и подчерта, че страната ни трябва да ускори инвестициите в отбраната, включително във Военноморските сили, тъй като модернизацията на техниката остава недостатъчна въпреки предприетите стъпки за придобиване на нови способности.

„Учението премина успешно и в резултат подобрихме нашата обща подготовка, отработихме важни процедури, заложени в документите на НАТО и съвместно с нашите съюзници и партньори потвърдихме готовността на ВМС да осигурим безопасност и сигурност в морските пространства", заяви командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов. Той акцентира и върху отличното сътрудничество с правителствени и неправителствени организации, доказано през годините и отново демонстрирано днес, в дейностите по защита на териториалните ни води, реакция при бедствия и аварии и опазване чистотата на морските пространства.

В акваторията на Бургаския залив днес участниците в „Бриз 2026" демонстрираха реални действия при овладяване на пожар на кораб, преодоляване на последствията от инцидент с търговски кораб, унищожаване на надводен безпилотен апарат, отразяване на атаките на въздушен противник, атака на подводница с използване на противоподводни бомби и подриване на морска мина.

В националното военноморско учение с международно участие „Бриз 2026" участват кораби, летателни средства, безпилотни подводни апарати, водолазни групи и щабни офицери от военноморските сили на България, Албания, Грузия, Гърция, Италия, Полша, Румъния, САЩ, Турция, Франция, от Съвместното командване на силите, Съвместното командване за специални операции, Сухопътните войски, Военновъздушните сили, Военната академия ,,Г. С. Раковски", ВВМУ „Н. Й. Вапцаров", както и корабите от Противоминната група в Черно море.

Основната цел на учението е да се повиши оперативната съвместимост и взаимодействието между ВМС на участващите страни, чрез отработване на съвместни задачи и водене на широк спектър от бойни действия на море в операция в отговор на криза.