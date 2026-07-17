БЧК връчи грамоти на полицаите, спасили в Марица 14-годишно момче

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Българският Червен кръст изрази признание към полицаи от РУ-Пазарджик, спасили 14-годишно момче от водите на река Марица.

Днес на кратка тържествена церемония в заседателната зала на ОДМВР-Пазарджик директорът на Областния съвет на БЧК в гр. Пазарджик инж. Живко Дишков връчи на полицейските служители благодарствени грамоти от името на Българския Червен кръст.

Младши полицейският инспектор Трендафил Трифонов, който успя пръв да влезе във водата и да извади детето, бе награден и с личен почетен плакет. На срещата присъства и началникът на отдел „Криминална полиция" в ОДМВР-Пазарджик комисар Иво Такучев, който от името на ръководството прие поздравителен адрес от БЧК. Служителите благодариха на инж. Дишков за признанието и уважението към тяхната работа.

На 1 юли следобед бе получен сигнал за бедстващо 14-годишно дете във водите на река Марица край пазарджишкото село Огняново. Към мястото незабавно бе насочен автопатрул от РУ-Пазарджик в състав: командира на отделение Стоян Медаров и полицай Димитър Лазаров, както и полицейските инспектори, обслужващи района - Али Калъч, Мартин Тушев и Трендафил Трифонов. Полицаят Трендафил Трифонов успял пръв да влезе в реката и бързо да извади детето на брега.