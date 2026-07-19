Камелия Нейкова, която направи стотици избори за 5 г., вече контролира висши чиновници

Румен Радев лично я избрал за поста

Само 3 седмици - толкова остана без работа Камелия Нейкова, след като през юни президентът Илияна Йотова подписа указа за назначаването на новата ЦИК. Тази сряда бившата вече шефка на Централната избирателна комисия направи изненадващ скок и стана главен секретар на Министерския съвет. Поема поста от Мария Томова, която беше назначена от служебния премиер Андрей Гюров.

Тя е упорит човек, не се отказва при трудности и предпочита рационалните, а не емоционалните решения - така описват юристката досегашните ѝ колеги.

Изключително обрана откъм медийни изяви, пазеща личния си живот далеч от прожекторите и с дългогодишен опит в администрацията, най-вече изборната, Нейкова поема един от най-отговорните и доверени постове в правителството.

Заедно с началника на политическия кабинет на премиера главният секретар на Министерския съвет е сред най-тежките и ангажираните длъжности. Ръководи администрацията на МС, координира политическите кабинети на министрите, участва и в оперативните заседания на правителството.

За да бъде разгледан даден въпрос от кабинета, трябва да бъде изготвено придружително писмо, под което задължително стои подписът на главния секретар. Проектите за актове от МС също са с парафа му. Преди да бъде одобрен от премиера, дневният ред на правителствените заседания се изготвя от главния секретар. Следи и за законосъобразността на издаваните актове.

Оказа се, че предложението за новата ѝ позиция е дошло лично от премиера Румен Радев. Подробности за разговора между двамата и мотивите му да избере точно нея не бяха обявени публично.

Доказателство, че Нейкова може да се справи с новата си отговорна задача, може да се потърсят в работата ѝ досега. Тя бе начело на ЦИК в един изключително труден за комисията период - за 5 години с колегите ѝ организираха и проведоха 7 парламентарни вота, по един президентски, европейски и местен, както и над 170 частични местни избори.

Така до 20 юни Нейкова бе председател на ЦИК, въпреки че реално мандатът ѝ приключи още през май. Поредните предсрочни парламентарни избори обаче преместиха датата, а впоследствие президентът Илияна Йотова реши да изчака настоящите членове на комисията да приключат и с частичните местни избори, преди да издаде указ за наследниците им.

Нейкова има и над 25 г. опит в държавната администрация. След завършването на право в Русенския университет започва работа в НОИ, била е и начело на регионалната дирекция на Агенцията за вземания. Била е и в Общинската избирателна комисия в Русе.

Попада в ЦИК като квота на три коренно различни политически формации

Поддръжниците ѝ обаче са категорични - ЦИК би трябвало да е надпартийна институция, а решенията на хората в нея трябва да обслужват всички избиратели, а не дадена партия или коалиция.

За първи път в ЦИК влезе през 2009 г. като квота на отишлата днес в забвение царска партия НДСВ. След кратка пауза през 2014 г. се завърна като квота на лявата “Коалиция за България” (издигната от гражданската организация “Професионално обединение на държавните служители”) и дори бе един от тримата говорители на комисията. Между двата мандата в ЦИК юристката работи в столичната НАП и е експерт към правната комисия в парламента. Участвала е и във временната комисия за изработването на Изборния кодекс в 41-ото НС.

Третият ѝ мандат е от квотата на ИТН. Преди 5 г. бе първата подмяна на ЦИК по новите правила - малко преди това депутатите заковаха 5-годишен мандат и редуцираха членовете ѝ от 20 на 15. Съставът вече е постоянен, т.е. не се променя според преразпределението на парламентарните сили след всеки пореден вот. Преди 2021 г. кандидатите се изслушваха и избираха от парламента. Сега процедурата е президентски указ след консултации на “Дондуков” 2 по номинации от парламентарните партии. По този начин бе избрана и Нейкова - с указ на Радев, докато все още бе държавен глава. Тя оглави ЦИК, след като през 2021 г. всички парламентарни сили без ДПС бойкотираха ГЕРБ и кандидата им за поста Красимир Ципов.

Избирателната комисия, оглавявана от Нейкова, предизвика истинско сътресение с решението си през 2023 г. изцяло да отмени машините за местния вот. След това трябваше да търси и изход от вътрешните драми в БСП и ДПС - на вота през есента на 2024 г. и в двете формации имаше роене и за всяка от тях имаше опит за регистрации на два лагера. От ЦИК се опитаха да удоволетворят и двете страни. В крайна сметка и двете решения не дойдоха от комисията, а за ДПС се намеси и съдът.

По време на мандата на Нейкова и колегите ѝ се стигна и до

безпрецедентната ситуация Конституционният съд да разпореди частично касиране на парламентарен вот

И за първи път в Народното събрание през 2025 г. имаше разместване, включително и поява на нова парламентарна група месеци след гласуването.

През годините част от атаките срещу юристката бяха свързани с факта, че стана зам.-министър на отбраната при тройната коалиция. През 2008-2009 г. беше заместничка на военния министър Николай Цонев, а впоследствие бе втори човек и в партията му “Нова алтернатива”. Ресор във военното министерство са ѝ правните въпроси, управлението на собствеността и държавните поръчки. Цонев я определя като доказан експерт с опит в държавната администрация. Именно с него е свързан пътят ѝ в политиката.

Към днешна дата Нейкова твърди, че “Нова алтернатива” е единствената политическа сила, чийто член е била. Напуснала я обаче преди 7-8 години.

По закон членовете на ЦИК не могат да бъдат в ръководни или контролни органи на партии, нито да развиват политическа дейност. По време на разцеплението в ДПС бившият ѝ шеф и политически съюзник избра страната на Ахмед Доган, тази пролет Николай Цонев дори бе водач в листата на новата му формация в Кюстендил. A АПС и Доган обявиха “безрезервна подкрепа” към Румен Радев, след като той напусна президентството в началото на годината и обяви намерението си да играе за парламента.

Рокадата в професионалния път на Нейкова ще промени и месечното ѝ възнаграждение. Според актуалния Доклад за състоянието на администрацията тя ще се разписва срещу минимум 1715,38 евро (3355 лв.) и максимум 3527,91 евро (6900 лв.). Без в тази сума да се включват надбавката за прослужено време и различни бонуси за администрацията. Освен това ще има и допълнителни средства за участието в различни комисии и междуведомствени съвети.

Досега като председател на ЦИК основната заплата на Нейкова бе равна на министерската, която пък е 35% над депутатската. Към днешна дата народните представители се разписват срещу базовите 4236 евро.

За миналата година Нейкова е декларирала 202 693 лв. от заплати, или по почти 17 хил. лв. на месец.

Новият главен секретар на Министерския съвет старателно избягва да коментира публично теми извън професионалните си ангажименти. Родена е на 16 август 1969 година. В официалните ѝ биографии липсват детайли за семейството ѝ.