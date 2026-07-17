В Бургас почетоха паметта на жертвите от терористичния атентат на летище Сарафово

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В навечерието на 14-ата годишнина от терористичния атентат на летище „Сарафово", при който загинаха шестима души, а десетки други бяха ранени, в Бургас беше отдадена почит към паметта на жертвите.

В тяхна памет бяха положени венци и цветя от Посолството на Израел в България, Община Бургас, ръководството на летище „Сарафово", множество народни представители, представители на българските институции, еврейските организации в България, дипломатическия корпус и други организации.

На 18 юли, точно в 17:23 часа, атентатор самоубиец се взривява в един от трите автобуса с току-що пристигнали туристи от Израел на летище „Сарафово". Терористичният акт отнема живота на шестима души и оставя десетки ранени. Сред загиналите са българският шофьор Мустафа Кьосов (36) от село Юруково и петима израелски граждани – приятелите от детинство Маор Харуш (24) и Елиор Приес (25), Ицик Коленги, Амир Менашеи Кохава Шрики.

Разследването установи, че организатор и вдъхновител на атентата в „Сарафово" е подкрепяната от Иран терористична организация „Хизбула".