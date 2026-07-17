Прибират лавандулата в Добричко със среден добив 478 килограма от декар

Започна прибирането на лавандулата в Добричка област, съобщават производители. От засетите 13 980 декара, към момента са ожънати 1260 декара. Средният добив е 478 килограма от декар. Най-много са насажденията с културата в общините Генерал Тошево и Добричка – съответно 5670 декара и 4100 декара, които остават основните производители в региона.

По данни на областната дирекция „Земеделие" засетите с лавандула площи намаляват с годините в областта. През 2023 г. са били засети 42 890 декара със среден добив 526 кг, през 2024 г. площите са 27 200 декара с добив 510 кг, а през 2025 г. - 19 670 декара с добив 441 кг.

Добрин Начев, който се определя като все още производител на лавандула.

"Причината сега в област Добрич с културата да има съвсем малко площи е, че още в началото засаждането се увеличи неконтролируемо, създадохме свръхпроизводство. Преди около 5 години България стана реално производител номер 1, но дотам. И в момента има нереализирано произведено масло у нас. Пазарът си каза думата. В момента той е много труден, а останалите количества са големи и при производителите, и в търговците", каза Добрин Начев, който все още се определя като производител на лавандула.

Той обобщи накратко – че България е произвеждала повече, отколкото е било световното потребление за година. При добро съхранение маслото е годно около 4-5 години.

В момента лавандула гледат основно производители, които имат договори с дестилерии.