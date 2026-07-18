Само за седмица: Орхан спаси сватба, върна 5500 паунда, а Йорданка не посегна на 7000 евро

Имаше два подобни случая сред многото трогателни истории, които отличихме в “Достойните българи”

Само за седмица у нас имаше две добри новини за честни хора, намерили и върнали големи суми пари на тези, които са ги изгубили.

Докато 39-годишният Орхан Басри от Шумен шофирал късно през нощта към дома си близо до с. Кълново, фаровете на колата му осветяват чанта на пътното платно. Спира, отваря я, а вътре - лични документи, дебитни карти и портфейл с малко над 5500 британски лири. Вместо да се изкуши и да ги вземе, Орхан търси собственика наоколо, но толкова късно вечерта няма никой.

Така отива директно в районното управление в Шумен и предава чантата с всичко непокътнато. Полицаите бързо намират собственика – 40-годишния Михаил Михалов от Шумен, който току-що се е върнал от Англия. Оказва се, че парите са спестявания за сватбата на сина му и това е втори случай, в който семейството губи пари и за втори път им ги връщат добри хора. А Орхан скромно казва: “Вярвам, че този човек е работил упорито и с честен труд е изкарал парите си. Така трябва да постъпва всеки един от нас и точно на това трябва да възпитаваме децата си. Нека доброто бъде заразно”.

Подобна история се случва и в град Раковски, където и Йорданка Генчева намира портфейл със 7000 евро и документи. Влизайки в тоалетна на пазара в града, отваря кабинката и вижда портфейл. Вътре открива голямата сума и много документи. Първо опитва да се свърже с работодателя си, но не успява и сама почва да търси собственика.

Йорданка Генчева получава благодарствено писмо от началника на полицията в Раковски.

Преглежда документите и случайно попада на адрес, свързан с нейната зълва в Калояново. Чрез близки успява да се свърже със семейството и разбира, че собственикът живее в Германия и вероятно е бил на гости в България. Междувременно той вече е подал сигнал в полицията. Тя връща парите в районното управление в Раковски. Въпреки че собственикът не говори добре български, с помощта на преводач получава портфейла обратно.

Само преди две седмици сред многото трогателни истории на българи с големи сърца, които “24 часа” отличи на церемонията “Достойните българи”, имаше две, свързани точно с хора, които не са взели чужди пари, а ги връщат.

Кристиян Николов от Монтана

13-годишният Кристиян Николов от Монтана намери чанта с 5000 лева, докато кара колело, и я връща непокътната на собствениците - двама пенсионери. Отличие “Достоен българин” получи и санитарката от ИСУЛ Йорданка Димитрова. Докато чисти, намира портмоне с 2400 лева на пациентка, която чака операция, и го връща веднага. Няколко дни по-късно открива и друга чанта с голяма сума пари и документи пред болницата. Този път се обажда в полицията и всичко се връща.