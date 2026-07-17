Три месеца на хляб и лютеница: така Иван Шишиев си купил фотоапарата, променил живота му

Преди хиляди хора да започнат да гледат София през неговия обектив, Иван Шишиев взема решение, което го оставя почти без пари - да вложи всичко спестено в нов фотоапарат.

Три месеца живее основно на хляб и домашна лютеница. Това се случва по време на студентската окупация през 2013 г., когато след близо десет години без фотография отново започва да снима. „Реално само хляба купувах“, спомня си той пред водещата на подкаста "Неперфектните с Мила".

Дори тогава Шишиев няма намерение да става известен. Снима София за себе си, а приятелите му го убеждават цели шест месеца да направи страница. Когато най-сетне се появяват „Етюд-и-те на София“, той остава анонимен близо две години. Част от публиката дори вярва, че зад кадрите стои цял фотографски екип.

Парадоксът е, че Шишиев не търси публика, той търси начин да види града. Публиката идва сама. Как човек, живял три месеца на хляб и лютеница, накара хиляди да спрат пред София, вместо просто да минат през нея - вижте този епизод на „Неперфектните с Мила“.