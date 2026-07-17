Васил Терзиев и Илин Димитров обсъдиха развитието на София като кулинарна дестинация

Кметът на София Васил Терзиев се срещна с министъра на туризма Илин Димитров, за да обсъдят развитието на София като туристическа дестинация и възможностите за по-тясно сътрудничество между местната и централната власт в подкрепа на туристическия сектор.

По време на разговора бяха обсъдени възможностите за утвърждаване на София като разпознаваема европейска дестинация чрез развитие на качествен туристически продукт, подобряване на туристическата свързаност, по-ефективното популяризиране на града и привличането на повече международни посетители, съобщават от пресцентъра на Столичната община.

Основна тема в разговора на Терзиев и Димитров бе развитието на София като кулинарна дестинация и ролята на гастрономията за цялостното туристическо преживяване. Бяха обсъдени възможностите на местната кухня, ресторантьорския сектор и българските продукти като инструмент за представяне на идентичността на града и за повишаване на качеството на предлаганите услуги.

Това става само дни, след като стана ясно, че "Мишлен" не одобри София като гастрономическа дестинация. Над 20 ресторанта в София са били посетени от инспектори от "Мишлен", но нито един не е заслужил да влезе в най-престижния кулинарен справочник в света. Процедурата по оценка обаче продължава 4-5 г.

Това заяви шефът на общинското предприятие "Туризъм" Антон Пенев. Той напомни, че общината е сключила договор с "Мишлен" за одит на София, който е конфиденциален и не могат да се разкриват подробности.

Преди дни обаче стана ясно, че докладът от инспекцията е бил представен пред ресторантьори и хотелиери. Шеф-готвачът Борис Петров обяви, че са констатирани не само слабости в обслужването, но и прекалено дълги и обемни менюта, които инспекторите определят като признак за използването на замразени продукти.

Като основен проблем е посочено и сериозното разминаване между цените и качеството на услугата. Инспекторите отчели и липса на обучени сомелиери и персонал, които да представят винените листи и да разказват на гостите за местните производители.

Като резултат от препоръките на "Мишлен" общината вече обяви, че дава начало на амбициозна стратегия за 18 месеца, която да превърне столицата в разпознаваема кулинарна дестинация в Европа. Това ще стане чрез мерки за повишаване на качеството на обслужване, популяризиране на българските вина и местните продукти, подкрепа за независимите ресторанти и подобряване на градската среда, така че София да привлича повече туристи, които да остават по-дълго и да харчат повече.

В рамките на срещата бяха разгледани и други възможности за съвместни инициативи между Столична община и Министерството на туризма, свързани с развитието на събитийния и културния туризъм, привличането на инвестиции, утвърждаването на силен туристически бранд и повишаването на конкурентоспособността на София на международните пазари.

Участниците се обединиха около необходимостта от активен диалог и координирани действия между институциите и туристическия бизнес, така че София да развива устойчив модел на туризъм, който създава по-висока добавена стойност за града и неговите жители.

Срещата е част от опитите на общината за развитие на туризма като важен фактор за икономически растеж, международна разпознаваемост и утвърждаване на София като модерен европейски град за посещения, инвестиции и живот.