Задържаха шофьор с над 3,3 промила алкохол в кръвта край Варна

Шофьор с 3,36 промила алкохол в кръвта бе задържан от варненската полиция снощи. Това съобщиха от пресцентъра на ОДМВР - Варна. Освен него са заловени още двама с високо съдържание на алкохол в кръвта.

Този, карал с над 3,3 промила е 39-годишен и е криминално проявен, става ясно от информацията на полицията. Полицаите са го заловили около 21 ч. снощи в района на село Левски, община Суворово.

Около 7:05 часа пък бе проверен 40-годишен мъж, като отчетената концентрация на алкохол е над 1,2 промила. В село Рудник, община Долни чифлик, около 12:10 часа, е извършена проверка на местен жител на 61 г., при когото са отчетени също над 1,2 промила алкохол.

И срещу тримата, хванати да шофират пили, са образувани бързи производства. Освен това те са задържани за 24 часа и са дали кръвни проби за химичен анализ.