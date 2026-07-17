Милошев избрал новата шефка на НДК заради професионални качества, а не със семейни връзки (Обзор)

Ия Петкова ще допринесе за развитието на двореца до избор на постоянен УС, убеден е министърът

Новата директорка на НДК е назначена заради професионалните си качества, а не заради семейни връзки.

Така министърът на културата Евтим Милошев защити назначението на Ия Петкова пред депутатите в петък. Тя е съпруга на зам.-шефа на парламента Иван Ангелов от “Прогресивна България” и зае поста, след като властта смени изцяло ръководството на НДК.

На 2 юли бе освободен целият Съвет на директорите. Тогава Милошев разказа, че до него са достигнали “много сигнали за нарушения и порочни практики”, но тъй като Министерството на културата не е разследващ орган, назначил проверки на Инспектората и поискал вътрешен одит. “На база проверките от инспектората, считано от 24 юни, освободих като член на съвета на директорите и прекратих договора на Андрияна Татарова за управление на дружеството”, обяви тогава министърът, освобождавайки предходната шефка на НДК. Андрияна Татарова Ия Петкова

В петък пред депутатите Милошев бе категоричен, че новият изпълнителен директор

притежава нужните професионални и морални качества,

като напомни, че между 2015 и 2020 г. Ия Петкова е ръководила направление “Стратегическо развитие” в НДК.

“Към момента на назначаването на доц. Петкова не са установени законови пречки. Обстоятелства като семейни и политически отношения не бива да поставят автоматично под съмнение доказан опит и професионализъм. В същото време подобни обстоятелства изискват още по-голяма прецизност и прозрачност в работата и това са моите очаквания”, каза министърът. А думите му дойдоха, след като Красимир Терзиев от ГЕРБ намеси и миналото на бащата на новата шефка - Тодор Петков, като кмет на Пловдив и “червен” функционер.

“Подборът следва логичния принцип да има представители от сферата на културата, от Министерството на културата, както и хора с административен юридически опит. Мандатът на всички новоизбрани членове на управителния съвет е до провеждането на конкурс и за не повече от 6 месеца”, подчерта Милошев.

Той добави, че критериите на Министерството на културата при подбора на ново временно ръководство са изготвени след редица срещи с бивши служители на НДК, като целта била да има професионалисти и резултатите от работата им да са свързани с положителното развитие на двореца.

Изборът на Петкова ще допринесе за развитието на НДК в рамките на законовия срок

до избор на постоянен съвет на директорите,

увери Милошев.

Преди дни министърът на културата каза, че заплатите на новия съвет на директорите ще се върнат към нормалност.

“Вече на ниво Министерски съвет обмисляме таван на заплатите в публичните предприятия. Предстои да се вземе решение как ще се изчисляват възнагражденията”, обясни той.

Министърът припомни, че НДК е публично дружество с активи за половин милиард евро. “Дружеството всяка година трупа загуба. Това е процес, който започва през 2014 година. Всяка година собственият капитал пада под уставния капитал. С всяка година загубите се увеличават и вече минаха 50 млн. евро”, уточни Милошев.