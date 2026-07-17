Декларацията от Киев обсъдена от кабинета, но без подпис и ангажимент (Обзор)

Премиерът: Поканата бе от Зеленски, а разговорите - за газ

Буря в чаша вода - нарече спора по темата външната министърка

И президентът Йотова не вижда никакви противоречия в позицията на правителството за Украйна

“Министърът на външните работи Велислава Петрова не е подписала декларацията след срещата на върха Украйна - Югоизточна Европа в Киев. Няма подпис и няма да видите такъв подпис”.

Това заяви премиерът Румен Радев в парламента в петък. Трети ден остава неизяснен въпросът дали Петрова е поела официален ангажимент към Украйна и какъв точно е той. Разнопосочни са и сигналите за отношението на властта към т.нар. Коалиция на желаещите, която координира военната помощ за Киев.

Министър Петрова отиде в Украйна, за да продължи двустранните разговори, които имахме с президента Зеленски. Три разговора, три срещи, поискани от него в рамките на месец на различни международни събития - важни разговори в областта на енергетиката и икономиката. Няма никакво противоречие в позицията на правителството по отношение на войната в Украйна. Нито г-жа Петрова е подписвала тази декларация. Тя беше поканена да присъства на официалния държавен празник на Украйна. Президентът Зеленски три пъти ме покани много настойчиво. Аз нямах възможност да отида и затова външният министър беше там, каза премиерът.

Той обясни, че има огромно настояване и

желание на Украйна за внос на големи количества природен газ

Напомни, че на срещата в Анкара е бил и шефът на “Нафтогаз”, където страната ни виждала сериозен потенциал и перспектива. Те искат да запълнят хранилищата си за газ и виждат България като важен партньор, допълни Радев. Подробности за договореностите обаче така и не бяха дадени.

Фокус на дискусията бе какви са начините в настоящия момент да бъде подпомогната Украйна. Различните държави могат да помогнат по различен начин. От България смятаме, че може да помогнем в енергийната сфера, което е взаимноизгодно, коментира час по-късно и самата Петрова.

Тя също бе категорична: Не е поеман никакъв ангажимент за участие на България в Коалицията на желаещите. И определи раздухването на темата като “буря в чаша вода”.

В публикувания на сайта на украинското външно министерство текст на документа обаче се признава важната роля на тази коалиция и се изразява готовност да се засили участието на страните в работата ѝ. Подписи под декларацията няма, но името на Петрова е включено в преамбюла на представителите на страните, които се съгласяват с написаното в нея.

Министър Петрова обясни, че такъв тип документи не се подписват, а се приемат постоянно. Не е водена дискусия за съдържанието на декларацията. Получаваме декларацията като готов текст. Тези точки не ни ангажират, уточни външният министър и обясни, че декларацията е била обсъдена от правителството. Tова не ни ангажира, каза тя.

Не така обаче вижда ситуацията опозицията, която в четвъртък обвини управляващите в “политическа шизофрения” по темата за Украйна. България дори е разписана като съавтор на декларацията от Киев, а името на Петрова е последно в списъка, защото по протокол нивото ѝ е под това на останалите държавни гости, обясни бившият външен министър Георг Георгиев от ГЕРБ. Подчерта, че декларацията е много добре написана и разбираема, и е ясно, че поемаме съответните ангажименти. Той видя “огромен политически гаф или преднамерен ход, който обслужва стратегията “у нас едно, навън - друго”.

Името на нашия министър фигурира в диспозитива на декларацията, реално е подписана. Подобен тип документи не се подписват физически на място, това е размяна на намерения. Сръбската страна е заявила, че няма намерение, и не е включена, въпреки че президентът Вучич бе там, обясни и бившият министър Даниел Митов.

Сходна бе и позицията на “Демократична България”.

Няма никакви противоречия в позицията на правителството за Украйна. С моя богат опит с документи във външната политика многократно съм се сблъсквала с такива декларации. При тях нито има дискусии, нито гласуване, нито се слагат подписи, коментира темата и президентът Илияна Йотова от Бургас, където бе за националното военноморско учение с международно участие “Бриз 2026”. Според нея “най-точната, категорична и ясна позиция” на България спрямо Украйна е изразена от премиера Радев на няколко големи световни форума.

Самият Радев в петък каза: България е част от общите европейски решения, но

няма да предоставя оръжия и финансови ресурси

Позицията на България остава една и съща - защитаваме своя интерес, но не пречим на своите съюзници и партньори да защитават своя, категорична бе след него и външната министърка.

Външната министърка определи спора за подписа ѝ като “спекулации” и “буря в чаша вода”. СНИМКА: Велислав Николов

Револверът на Румен Радев от Ердоган отива в Музея на МВР

Премиерът не искал да се нарушава автентичността му

Револверът, гравиран с имената на премиера Румен Радев, който той получи като подарък от президента на Турция Реджеп Ердоган, отива в Музея на МВР.

Това обяви самият Радев по време на парламентарния контрол в петък в отговор на въпрос на Христо Гаджев от ГЕРБ.

По време на 36-ата среща на върха на НАТО в Анкара миналата седмица Ердоган подари на всички лидери от военния алианс истински пистолети с патрони за спомен. В специално куфарче и съпроводени с картичка, на която пише: “С комплимент от президента на Република Турция”, бяха връчени револверите “Сарсълмаз SR 38”. Освен това към тях има и комплект за почистване.

Необичайният подарък, който предизвика много коментари сред дипломатическите среди и в социалните мрежи, бе съпроводен с писмо, в което Ердоган нарежда на турските контролни органи върху износа да разрешат револверите да бъдат изнесени от страната от новите им собственици.

Пред депутатите Радев обясни, че оръжието е внесено у нас спроде митническите разпоредби. Издадени са и всички разрешителни.

“По Закона за противодействие на корупцията този пистолет не попада в обхвата за деклариране, но съгласно Етичния кодекс за поведение на държавните служители такъв тип подаръци трябва да бъдат собственост на ведомството, чийто представител го е получил - в случая Министерския съвет”, обясни премиерът. Оказало се обаче, че оръжието не може да бъде съхранявано в правителствените складове, без да бъде обезопасено, за да не може да се стреля с него. Желанието на Радев било да не се нарушава автентичността на пистолета и след проучване се оказва, че единственото място, където може да бъде изложен, без да бъдат нарушени функциите му, е Музеят на МВР. Предоставен е там безвъзмездно.